Diego Costa siempre se ha caracterizado por ser un delantero letal en el campo pero también fuera. El ramillete de goles que ha ido firmando durante su carrera han caminado de la mano con alguna que otra polémica. A sus 32 años parecía haber asentado un poco la cabeza pero su díscolo comportamiento ha vuelto a aparecer. Y esta vez no está solo sino que le acompaña -aunque en diferente tiempo- su amigo y compañero de selección, Gabriel Jesús.

El lío se ha armado a raíz de unas fotografías publicadas en el diario ‘The Sun’ (rey indiscutible del sensacionalismo británico) de Diego Costa y Gabriel Jesús en la cama con una bella mujer. Sin embargo, no están tomadas en el mismo momento: «Los dos estaban con la misma mujer, se reían y parecían increíblemente relajados en su compañía mientras se divertían en las almohadas sin camiseta. Las fotografías parecen haber sido tomadas en diferentes momentos», explican en el diario. Dos instantáneas prácticamente iguales y sin aparente relación, pero que han aparecido de la manera más aleatoria posible, dentro de una Biblia en una tienda benéfica para recaudar fondos para la caridad de Marylebone (Londres).

En las imágenes ambos posan sonrientes, con el torso desnudo y en compañía de esta chica cuya identidad se desconoce, si bien es cierto que parece española o latina. Según una fuente cercana podría haber sido ella quien las hubiera dejado en la tienda: «Dejó las bolsas. Dijo que un amigo se fue del Reino Unido y quería deshacerse de algunas cosas. La mujer trajo las bolsas y nunca ha vuelto, así que nadie sabía qué hacer con las fotos», explican.

La historia es cuando menos surrealista y encontrarle un sentido se antoja complicado. Todo apunta a que las fotografías fueron tomadas en Inglaterra en el año 2017. Ese fue el único que coincidieron en las islas británicas Diego Costa y Gabriel Jesús. El primero jugó en el Chelsea londinense desde el 2014 hasta el mencionado año, mientras que el segundo desembarcó en Manchester procedente del fútbol brasileño.

No es el primer escándalo que Diego Costa protagoniza desde que se dio a conocer. En el año 2013, la prensa desveló que tuvo un lío de faldas con dos hermanas. Fue su por entonces novia quien desarmó al hispano-brasileño. Michele Zuanne contó a la prensa que «Al principio Diego quería algo serio, yo creo que estaba enamorado de mí. Me trataba bien, me regalaba colonias, bolsos, me invitaba a fiestas, a cenar, a reuniones en su casa Pero yo le dije que no porque estaba loca. ¡Me gustaba mucho la fiesta!». Sobre el delantero, no se mordió la lengua: «Es muy vicioso. Es muy divertido y fiestero. La verdad es que es un chaval muy majo. Me gustaba mucho. Me encantaban sus abdominales, sus brazos. Y me volvían loca sus piernas duras, afirma la brasileña que no duda en entrar en detalles más íntimos. Lo mejor es que tiene mucho aguante, más que en el campo. Es muy bueno, muy vicioso, le gusta todo. No podía quejarme».

Todo saltó por los aires cuando, según las palabras de Zuanne, Diego Costa intentó tener sexo con su hermana. Ésta dio veracidad a la información y contó cómo trató de acercarse a ella: «Diego comenzó a venir conmigo mientras mi hermana estaba en vacaciones en Brasil por un mes. La primera vez fue en un restaurante brasileño en Madrid. Bailé con él y él comenzó a felicitarme por lo sexy que parecía. Me susurró al oído: ‘Eres tan hermosa y te quiero en mi cama. Vayámonos de aquí a mi casa».

Puro Diego Costa.