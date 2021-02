Cristiano Ronaldo se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Hace tan solo dos días se anunciaba que se convertía en el máximo goleador de la historia del fútbol gracias a su doblete ante el Inter de Milán. Además, también es el máximo goleador de la historia del Real Madrid, con un total de 763 goles, cifra que le permite liderar el ránking histórico de goleadores. Una noticia que ha alegrado enormemente tanto al futbolista como a todo su entorno. Este viernes, el jugador ha celebrado su 36 cumpleaños de la mejor manera posible, junto a su familia y rodeado de lujosos regalos que ha mostrado Georgina Rodríguez a través de las redes sociales.

La pareja del deportista ha mostrado a través de sus stories de Instagram el look con el que ha pasado este día tan especial para ellos. La bailarina ha optado por un look de lujo, pero a la vez muy cómodo. Un vestido entallado de Louis Vuitton con los colores característicos de la firma francesa. Además, ha combinado esta prenda con unas zapatillas de estar por casa de pelo marrón, también de la misma marca.

Asimismo, ha querido mostrar que Cristiano Ronaldo ha recibido todo tipo de regalos. De hecho, en el vídeo que ha compartido la influencer se pueden contar más de 15. Desde Loewe a Prada pasando por Gucci. De estas lujosas firmas han sido los obsequios para el futbolista, y no es de extrañar porque son de sus favoritas, tal y como hemos podido ver en varias ocasiones.

Gracias a que Georgina Rodríguez que comparte su día a día por Instagram, también hemos podido descubrir que el salón de su casa es de grandes cristaleras y que la decoración es de estilo minimalista donde el blanco es el gran protagonista. Además, en este día, el portugués ha recibido una bonita felicitación por parte de Rodrígez que es una declaración de amor en toda regla. «Y llegar a viejitos con la misma ilusión de hoy. Feliz día, feliz vida amor mío. Que Dios siga aportando a nuestras vidas tanto amor, salud y bendiciones ✨🙏», ha escrito la joven en un post que no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño y más de 2 millones de interacciones.

Por su parte Cristiano Ronaldo también ha querido hacer balance de este año tan atípico para todos, pero que se ha convertido en uno de los mejores para él, debido a su desarrollo profesional. Lo ha hecho a través de sus redes sociales en forma de fotografía en la que aparece junto a Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos: Cris Jr., Eva, Mateo y Alana Martina.

«36 años, ¡increíble! Parece que todo empezó ayer, pero este viaje ya está lleno de aventuras e historias para recordar. Mi primer balón, mi primer equipo, mi primer gol… ¡El tiempo vuela!», ha empezado diciendo. «De Madeira a Lisboa, de Lisboa a Manchester, de Manchester a Madrid, de Madrid a Turim, pero sobre todo, desde el fondo de mi corazón al mundo… He dado todo lo que he podido, nunca me he contenido y siempre he intentado dar la mejor versión posible de mí. A cambio, me habéis dado vuestro amor y admiración, vuestra presencia y vuestro apoyo incondicional. Y por eso, nunca podré agradeceros lo suficiente. No podría haberlo hecho sin vosotros», ha continuado explicando Cristiano mientras ha dejado claro que siempre va a dar lo mejor sí mismo en el terreno de juego que tantas alegrías le ha dado. «Gracias una vez más por todo vuestro apoyo y por vuestros amables mensajes», ha sentenciado feliz.