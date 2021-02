Georgina Rodríguez es una enamorada de la nieve y no hay quien lo dude. En menos de una semana ha sido su compañera de escenario, primero rodeando el jacuzzi donde ha protagonizado un video de lo más ‘hot’ junto a Cristiano Ronaldo y, días después, en una divertida jornada de montaña que ha compartido con sus cuatro hijos. Después de disfrutar de una celebración en familia por su 27 cumpleaños, y mientras el delantero luso está inmerso en la temporada, la influencer ha preparado un plan de lo más ameno con sus «amores» como ella llama a los niños, y ha subido a una estación de esquí donde han pasado una jornada de lo más divertida, y donde no han faltado las caídas y las lágrimas de alguno de los pequeño de la casa.

La futura mujer del jugador de la Juventus se lo pasó en grande, como se puede ver en el video que ha publicado en sus redes sociales, donde sus más de 23 millones de followers han sido testigos de este día tan entretenido y especial para ella. «¡Qué hermoso día!», ha escrito en el post, que en pocos minutos recibía casi 740.000 ‘likes’. En las imágenes, con música «acorde a los momentos ‘catar nieve’», como ha escrito su hermana Ivana en los comentarios, se puede ver a Georgina ataviada con un perfecto look para la nieve con pantalones, plumas, botas y un colorido pañuelo en la cabeza. Es influencer 24 horas y la nieve también es un buen espacio donde lucir palmito con las últimas tendencias.

La jornada dio para mucho aunque no se atrevieron con los esquíes ni con la tabla de snow. No era un día para el deporte y sí para las risas y el entretenimiento, caídas incluidas y eso que solo utilizaron trineos para deslizarse por la nieve. Rodríguez fue una niña más con sus hijos. Muy sonriente y aprovechando al máximo cada minuto, la de Jaca no dejó de reír incluso cuando Cristiano Jr. se caía. Pero el mayor no fue el único que «cató nieve» como muy bien escribía su tía. Alana Martina también se cayó del trineo y terminó llorando. A pesar de todo, a Georgina le fue imposible no sonreír ante cada tropiezo del mayor de sus cuatro retoños. Eso sí, ni rastro de mascarillas. Ni ella, ni los niños y ni siquiera las personas que les acompañaban lucieron los cubrebocas recomendados para evitar contagios.

Investigados

No sé conoce la ubicación exacta donde se tomaron las imágenes. Pero el video en el que aparecía la pareja derrochando pasión en un jacuzzi en medio de la nieve, podría haberse grabado en un complejo hotelero del Val d’Aosta, una localidad turística en el noroeste de Italia en plenos Alpes. Esto ha desatado que la pareja esté siendo investigada por la policía de Aosta ya que podrían haber incurrido en un delito por quebrantar el protocolo anti COVID, que pasa por no salir de la zona de residencia -en su caso el Piamonte-, a no ser que sea por causas justificadas.

Ambos borraron en un primer momento el contenido de sus respectivas cuentas de Instagram, aunque días después volvieron a publicar el video, donde se ha cambiado la ubicación que aparece en el mismo y ahora reza «Turín». La ley italiana vigente en la pandemia es tajante y especifica que solo se puede salir del perímetro residencias por motivos esenciales o para acudir a una segunda vivienda. En el caso de la pareja ninguno de estos dos supuestos se da, y ahora están sometidos a una investigación.