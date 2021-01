Cristiano Ronaldo felicita el año con un potente y claro mensaje

Cristiano Ronaldo lo tiene claro. A través de su cuenta de Instagram, el exjugador del Real Madrid ha querido felicitar este 2021 con un texto que invita a la reflexión. Un escrito que curiosamente tiene alguna que otra contradicción debido a que el tema principal es la Covid-19 y cómo hacer frente para frenarla. Es por eso que es necesario recordar que el jugador de la Juventus fue de lo más criticado durante el estado de alarma, ya que en varias ocasiones se saltó las restricciones que el resto de ciudadanos sí estaban cumpliendo.

La pareja de Georgina Rodríguez ha reflexionado y ha tomado partido en este asunto, abogando por la unión para poder vencer el virus que tantas vidas se ha cobrado desde el pasado año. Además Cristiano ha compartido una fotografía en la que aparece junto a su familia, una estampa navideña de lo más especial tanto para él como para su pareja, pues sus hijos se han convertido en los grandes protagonistas.

«El 2020 no fue un año fácil, no hay duda de ello. Nadie puede ser indiferente al dolor y al sufrimiento que COVID-19 trajo al mundo», han sido las primeras palabras de Cristiano Ronaldo para felicitar este 2021. «Pero ahora es el momento de recuperarse y demostrar que, juntos, podemos marcar la diferencia. Porque no importa lo dura que sea la caída, lo que realmente nos define es la forma en que nos ponemos de pie y lo rápido que estamos listos para enfrentarnos a nuevos obstáculos», ha continuado diciendo en un post que ya reúne más de 7 millones de interacciones en tan solo un día.

«Así que tratemos de convertir el 2021 en un punto de inflexión, un nuevo comienzo, un nuevo comienzo. Porque todos nosotros, y me refiero a todos nosotros, todavía podemos convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Y si lo hacemos todos juntos, ese podría ser el secreto para mejorar las cosas», ha terminado diciendo Cristiano Ronaldo no sin antes desear un Feliz 2021. «¡Y que el 2021 sea un año que siempre recordaremos por las mejores razones», ha sentenciado el deportista.

no pudo regresar por culpa de la Covid-19 y la delicada situación que tenía Italia en esos momentos. Por este motivo, paso el confinamiento en su ciudad natal. Bien, pues Cristiano decidió ir a dar un paseo junto a Georgina y su hijos, con tan mala suerte de que fueron pillados. Las fotografías comenzaron a circular por la red y el jugador fue duramente criticado. Un mensaje que viene cargado de contradicciones debido a que durante el arresto domiciliario, es decir el estado de alarma, tanto el como Georgina se saltaron las restricciones. Desde principios de marzo, el jugador luso se traslado junto a su familia a Funchal -Portugal-, ya que su madre, Dolores Aveiro fue ingresada de urgencia tras sufrir un ictus. Pese a que el delantero se encontraba en Italia viviendo,y la delicada situación que tenía Italia en esos momentos. Por este motivo, paso el confinamiento en su ciudad natal.

No obstante, los protagonistas de la fotografía que ha compartido Cristiano han sido sus hijos, Alana, Eva, Mateo y Cristiano Jr. La familia posa unida en el salón de su casa decorada con una infidad de globos dorados para dar la bienvenida al nuevo año. Ya días atrás, la modelo compartió en sus redes sociales cómo había decorado la vivienda donde no falto ningún detalle.