Entrar en el Instagram de Georgina Rodríguez es respirar lujo por los cuatros costados. Firmas de los más prestigiosos diseñadores, una mansión sin parangón en la colina de Turín o regalos exclusivos que pocos bolsillos podrían permitirse, dotan de cierta opulencia su perfil público. Pero dicen que las apariencias engañan y cuánta razón guarda el dicho en esta ocasión. Look ha querido ahondar en la fachada para buscar el espíritu más humano de Georgina. Y lo hemos encontrado gracias al testimonio de una persona que la conoce bien, la presidenta de la Fundación Nuevo Futuro: Pina Sánchez Errázuriz. Es ella con quien contacta la modelo cada vez que quiere realizar una actividad benéfica en España. De su mano conocemos aquello que de verdad llena como persona a la novia de Cristiano Ronaldo. Y una pista: «No me hace feliz subirme a tacón porque mi esencia no va a cambiar, yo quiero seguir ayudando y eso es lo que me hace feliz de verdad». Palabra de Georgina.

Para encontrar el inicio de su deseo de ayudar a quienes más lo necesitan hay que remontarse cuatro años atrás. Rodríguez empezaba a ocupar mucho espacio en medios de comunicación tras salir a la luz su romance con el delantero portugués, que hace unos días se convirtió el mayor goleador de toda la historia. Pina Sánchez cuenta que fue un amigo de la oscense la que le animó a dar visibilidad a causas sociales y cumplir con el altruismo que ella empezaba a desarrollar.

Así fue como Georgina Rodríguez decidió participar en su primer acto solidario. En noviembre de 2017 visitó el Rastrillo Nuevo Futuro en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo. Allí acudió al puesto de Portugal, país natal de Cristiano. Llegó cargada de juguetes para los niños. La presidenta dice que le sorprendió gratamente «el cariño y el interés que demostró con cada niño», a quienes incluso quería llevarse a su casa. Tuvo detalles con ellos como invitarles a un partido del Real Madrid o acudir a un espectáculo de hielo.

Su marcha a Italia no apaciguó su deseo de querer seguir ayudando y la presidenta de la organización reconoce que están «siempre en contacto por Whatsapp». Tres años más tarde, en noviembre de 2020, repitió y viajó a la capital para cumplir con otro evento, obsequiando de nuevo con juguetes a los niños y jóvenes desfavorecidos y desprotegidos que Nuevo Futuro tiene en sus hogares. También participó en la última edición del Rastrillo que se celebró de manera telemática por la pandemia. Junto a otros rostros conocidos puso en venta online su armario en ‘Best For Less’, la plataforma de compraventa de ropa y accesorios de segunda mano para quienes buscan un consumo sostenible. A Pina Sánchez le dejó boquiabierta que «Georgina se acordaba perfectamente de todos los niños que había visto años atrás y de sus casos concretos».

Las dos caras de Georgina Rodríguez

Sorprende sobremanera que una chica con un alto tren de vida y a la que parece no hacerle falta de nada, esté preocupada por este tipo de causas solidarias. Es fácil caer en ese espejo de ostentación que a menudo es su cuenta de Instagram. Es en esa antítesis donde Pina nos desvela una conversación con la propia Georgina: «A mí ella me contó que su vida había cambiado por completo, que la regalan de todo pero que se lo da a sus amigas porque no lo necesita y no le interesa. Me dijo que lo hacía feliz de verdad era seguir ayudando porque ella venía de una familia humilde y no iba a perder su esencia «.

Las últimas veces que ha participado en actividades benéficas ha salido de ella misma. También hemos sabido que es ella quien decide lo qué donar y cuánto donar. No obstante, y pese a que es libre de otorgar un cheque en blanco, de momento, Georgina nunca ha hecho ninguna aportación económica a Nuevo Futuro, sino que ha preferido colmar a los niños de regalos.

La labor solidaria de Rodríguez ha sido reconocida incluso por la reina Sofía de Grecia. La emérita le envió una tarjeta navideña de felicitación el pasado mes de diciembre firmada de su puño y letra. Un vínculo que ambas crearon cuando coincidieron en el Rastrillo solidario y tiempo después Georgina donó comida al Banco de Alimentos, organización en la que está involucrada la Fundación Reina Sofía. En el mismo sentido, cabe destacar que la fundación Nuevo Futuro crea hogares para que niños y jóvenes que entran a formar parte del Sistema de Protección, puedan disfrutar de una vida familiar, normalizada y estable. Les atienden y les educan en valores dentro de un entorno favorable para su pleno desarrollo e integración social y laboral.