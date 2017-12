El acuerdo al que todavía no han llegado Pilar Rubio y Sergio Ramos

Sergio, Marco y… todavía no se sabe. El nombre del tercer hijo que esperan Pilar Rubio y Sergio Ramos es todo un misterio, pero no para el público, sino también para ellos mismos. Ha sido la propia Pilar la que al ser preguntada ha dicho que “yo tengo mis favoritos, Sergio los suyos, y todavía no hemos decidido”. Y parece que no será una decisión fácil porque ante la petición de que cuente los dos o tres que más les gustan responde “no, porque es que igual luego no le ponemos ninguno de esos…” es decir, todavía está muy lejos el punto de acuerdo entre ambos.

[EN IMÁGENES | El último look premamá de Pilar Rubio te dejará sin palabras]

“Estoy teniendo un embarazo muy bueno”

Por lo demás está encantada, “estoy teniendo un embarazo muy bueno entonces intento olvidarme de que estoy embarazada y hacer mi vida normal, mi trabajo, mi ejercicio…“. Sus otros dos niños están ilusionados “Marco no se entera casi de nada pero Sergio sí. AMbos le dan besitos a la tripa y le acarician”. Con una sonrisa que la delata, a Pilar se la ve radiante y feliz. Tanto que no descarta un cuarto hijo -la pareja querría buscar la niña-, aunque en esta ocasión “queríamos otro niño”, tal y como ella misma desvela sin titubeos.

Ir a por el cuarto solo depende de una variable: “una mujer tiene que bajar su ritmo de trabajo cuando está embaraza y cuando da a luz, si lo que quiere es pasar tiempo con el bebé. En mi caso, ya veremos si puedo, no puedo; si quiero o no quiero…”.

Mientras se lo piensa, aclara polémicas. No le ha gustado nada que le hayan criticado por haber llevado looks demasiado ajustados o sexys con la tripita “en un vestido ajustado es donde más recogidita está y en un vestido ajustado te cabe esta barriguita y otra más grande y no pasa absolutamente nada. Lo que no voy a hacer por estar embaraza es ponerme un saco de patatas porque a mi no me gusta y porque te hace más grande. Prefiero los vestidos ajustados y me lo seguiré poniendo siempre”. Lo tiene claro.