A subasta el documento que refleja el lado más desconocido de Diana de Gales

A pesar de que han pasado casi tres décadas desde que la princesa Diana de Gales falleciera en un trágico accidente de coche en París, todavía sigue habiendo mucho interés por su figura. De hecho, cada cierto tiempo salen a la luz objetos personales o prendas que pertenecieron a la madre de los príncipes Harry y Guillermo y que se ponen a subasta, alcanzando cifras considerables. El último de ellos, un contrato de trabajo que la primera esposa del rey Carlos III firmó cuando todavía no entraba en sus planes convertirse en miembro de la Familia Real.

Se trata de una solicitud de trabajo que la entonces Lady Diana Spencer firmó dos años antes de casarse con el hijo mayor de la Reina Isabel -cuando ella tenía 17 años- y que podría alcanzar una cifra de varios miles de dólares en la subasta. El documento está firmado a mano por Diana de Gales, que también se encargó de completar toda la información requerida por el empleador que la contrataba.

Diana de Gales, en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

En este caso, el contrato está fechado en mayo de 1979 y, en él, aparece mucha información privada de la princesa Diana de Gales, como es el caso de su número de teléfono, su dirección o los detalles de otros trabajos realizados. No aparece, por ejemplo, el rango salarial al que aspira, pero sí se refleja que no tiene ni carnet de conducir, ni coche propio. Eso sí, pone que busca trabajo lo antes posible.

Diana firmó el contrato con Solve Your Problem Ltd., una agencia de empleo que se encargaba de la contratación de niñeras para personas de la alta sociedad. No obstante, hay un detalle que llama la atención, ya que la fecha de nacimiento que aparece en el documento es el 1 de julio de 1960, un año antes de que ella naciera. A pesar de esto, el responsable de la subasta asegura que este error no es tal, sino algo que Diana hizo de manera intencionada, para parecer algo mayor.

Según un comunicado de prensa enviado a la CNN por la casa de subastas inglesa Auctioneum, Solve Your Problem Ltd. era una empresa de contratación creada por Mary Cook, una ex condesa de origen portugués que se había instalado en Londres después de divorciarse de su marido. Se trataba de una agencia que buscaba personal para miembros de las clases más elevadas de la sociedad. Cook conservó el contrato como recuerdo, y finalmente decidió pasarlo los actuales propietarios de la empresa, que ahora lo han puesto a subasta.

«Esta es una pieza increíblemente importante de la historia», han dicho desde la casa de subastas, ya que refleja una etapa de la vida de Diana de Gales anterior a su faceta pública como princesa de Gales. Un momento en el que ella se sentía, simplemente, Diana Spencer y que, como cualquier otra joven, buscaba conseguir un puesto de trabajo.