Polémica en MasterChef. La quinta gala de la 12 temporada del talent culinario se ha saldado con dos bajas entre los concursantes de esta nueva entrega. Si bien, por un lado, David fue el expulsado, Tamara decidió abandonar de manera voluntaria los fogones del programa de TVE. La negativa de continuar en esta experiencia fue la que provocó que Jordi Cruz, uno de los jueces, se pronunciara sobre su salida. Actitud que ha sido duramente criticada en las redes sociales.

Ya en el pasado capítulo se pudo ver que Tamara no estaba haciéndose al formato, cuando la participante verbalizó que no se veía montando su propio restaurante. En lugar de echarla en esa ocasión, el jurado tomó la decisión de sacrificar a otra participante que sí estaba luchando por su sueño.

«Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto» Tamara abandona las cocinas de #MasterChef y se despide de las cocinas. https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/Iyw6A0C0vJ — MasterChef (@MasterChef_es) April 24, 2024

Finalmente, Tamara no ha aguantado la presión del espacio de Shine Iberia. «Me voy, me despido voluntariamente porque no me siento a gusto. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, en tensión y con presión. Entiendo que esto es un programa, pero al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta», expresó.

Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez. (Foto: Gtres)

«¿Sabes qué pasa? Pepe te está haciendo preguntas, pero yo no te haría ninguna. Solo te diría ‘muy bien, chao’. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí», le dijo Jordi Cruz, muy tajante en todo momento. Por su parte, Tamara respondió que: «por supuesto», a lo que añadió que se sentía muy frustrada. «No me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros. Con todo el cariño del mundo, lo lamento muchísimo», sostuvo, firme a su determinación.

Jordi Cruz en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

«Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años», apostilló entonces Samantha Vallejo-Nágera. Tras esto, Cruz se acercó para pedirle su delantal y le indicó la puerta de salida.

Lluvia de críticas a Jordi Cruz

Esta actitud por parte de Jordi Cruz ha sido criticada en el universo 2.0, donde los internautas se han posicionado del lado de Tamara. «Es absolutamente intolerable esto que acaba de pasar en MasterChef. Luego se nos llena la boca hablando de la salud mental», «Con el tiempo se ha perdido la esencia del formato», «La actitud vergonzosa de Jordi Cruz es algo que me sorprende y a la vez no», han sido solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la Red, donde los usuarios muestran su indignación por lo ocurrido en la última emisión del formato. Pese al revuelo generado por lo sucedido y la vorágine de reacciones que ha traído consigo, por ahora, el chef no se ha pronunciado al respecto.