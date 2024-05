Asimismo, según la comentarista real Ingrid Seward, «este año, es posible que Meghan vuelva a hornear un pastel de cumpleaños para su hijo». Esta afirmación no es extraña pues la ex actriz ha dejado claro que le gusta cocinar. También sugirió que habrá «una prohibición total de todos los plásticos y una solicitud para que no se hagan regalos de plástico». Con relación a los regalos que Archie podría recibir, señaló: «Como dije, nada de plástico… juguetes de madera elegantes, libros. Tal vez un jeep o un tractor del tamaño de cinco años; tiene que estar hecho de metal o madera».