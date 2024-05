A sus recién estrenados 66 años, Lolita se siente mejor que nunca. Y no sólo físicamente. Gran parte de esta felicidad la encuentra en su faceta de abuela, que disfruta con los dos hijos de Elena Furiase, Noah y Nala, ambos fruto de su relación con Gonzalo Sierra, con quien se casaba el 18 de septiembre de 2021 en la Dehesa de Monteenmedio, en Vejer de la Frontera, Cádiz. «Me gusta estar con ellos y, aunque me duela el lumbago, hago de todo: me tiro al suelo, duermo con ellos, les doy de comer…», reconocía la artista en una entrevista a la revista ¡Hola!, hace varios meses.

Asimismo, Lolita está volcada en el devenir del Centro Cultural Lola Flores que se inauguró el año pasado en homenaje a la artista jerezana más universal, por el centenario de su nacimiento en el año 1923. En lo profesional, Lolita Flores estrenó a finales de 2023 la serie Las invisibles. Además, continúa volcada, junto a Àngel Llàcer, Carlos Latre y Chenoa, en su papel como jurado de Tu Cara Me suena, el concurso de Antena 3 donde artistas deben imitar e interpretar a otros artistas famosos, intentando hacer la misma voz, movimientos, bailes y trajes, que ya va por su undécima temporada.