Amaia Montero aparece en redes sociales para ayudar a un compañero de La oreja de Van Gogh

Amaia Montero lleva un tiempo alejada del circuito mediático y solamente hace acto de presencia en ocasiones especiales. A principios de mes publicó un vídeo en su cuenta de Instagram para apoyar a su hermana Idoia, quien soñaba con ser concursante de MasterChef. Ahora ha vuelto a dar un paso adelante para dedicarle unas bonitas palabras a Pablo Benegas, quien fue su compañero en La oreja de Van Gogh. El guitarrista acaba de escribir un libro y su querida amiga le ha intentado ayudar durante la promoción.

La obre de Pablo Benegas se titula Memoria y saldrá a la venta el próximo 30 de mayo. La fecha está muy estudiada porque dentro de poco se celebra una nueva edición de la Feria de Madrid, uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país. El músico ha apostado fuerte por su talento literario y se ha encontrado con el apoyo de Amaia. Esta última ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir unas palabras cargadas de sentimiento.

Amaia Montero, posando durante una sesión. (Foto: Gtres)

Tal y como ha contado la propia cantante, fue ella una de las primeras en recibir el proyecto de su compañero Pablo. «No hace mucho tiempo viniste a mi casa con un regalo entre tus manos: el borrador de tu primer libro», le ha escrito. «No todo el mundo tiene un amigo que llega con algo que te cambia como un escenario, bien lo dices tú». El guitarrista de La oreja de Van Gogh no ha tardado en reaccionar a este texto, dando las gracias a Amaia por su generosidad.

¿Cómo se lleva Amaia Montero con sus Pablo Benegas?

Amaia Montero abandonó La oreja de Van Gogh en 2007 y su salida del grupo generó mucha repercusión. Se barajaron muchas teorías, pero la más extendida es que la vocalista tuvo una discusión con Pablo Benegas, compositor del grupo. Lo que ha pasado en las últimas horas demuestra que este rumor no se ajusta a la verdad, algo que Amaia ya prometió en 2015 durante una entrevista con Antena 3.

Los integrante de La oreja de Van Gogh. (Foto: Gtres)

«En ningún caso fue un enfado con Pablo. Fue un momento concreto, llevábamos mucho tiempo juntos, crecimos juntos y estuvimos en una situación muy expuesta para chicos de nuestra edad (…) llega un punto en todas las relaciones, un punto de inflexión, quizá los años, queríamos cosas distintas», comentó al respecto.

Después se dijo que Amaia no tenía buena relación con Leire Martínez, su sustituta en La oreja de Van Gogh. Montero le reprochó que firmase discos que no eran suyos, algo que Leire no terminó de entender, pues su objetivo únicamente era complacer a los fans de la banda.

Pablo Benegas responde al mensaje de la cantante

El guitarrista ha asegurado que el mensaje de Amaia Montero le ha tocado el corazón. «Has acabado conmigo, querida amiga. Me he emocionado profundamente leyéndote. Todo lo que diga va a emborronar la carta más bonita que me han escrito hace muchos años. Qué suerte tenerte a mi lado. Gracias de corazón».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amaia montero (@amaiamonterooficial)

Estas palabras son realmente importantes, pues confirman que Amaia sigue en contacto con sus compañeros de La oreja de Van Gogh. La artista rechazó interpretar un dúo con Leire, pero detrás de esto no hay ningún conflicto, simplemente una decisión profesional. Montero está apartada de la música y solucionando sus problemas personales, pero regresará cuando se sienta preparada.

«Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti, igual que tu padre y todos los que te queremos, de eso estoy segura», le ha dicho Amaia a Pablo Benegas.