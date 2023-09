Amaia Montero ha pasado una de las etapas más difíciles de su vida personal y profesionalmente hablado. El pasado mes de julio, cabe recordar, la cantante estuvo ingresada durante diez días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Beata de María Ana de Madrid, tras ser operada de una lesión en la mano cuyos detalles no llegaron a trascender. Asimismo, la preocupación por la artista ha sido constante también por algunos cuadros de ansiedad que ha padecido y por varios de los post que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha compartido con sus más de quinientos mil seguidores en Instagram.

Sir ir más lejos, Amaia publicó en octubre de 2022 una imagen de ella misma en blanco y negro, con apariencia muy desmejorada, en la que hizo saltar todas las alarmas por el siguiente mensaje: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿De qué sirve la vida?». «Si no te encuentras bien busca ayuda. No sé qué te pasa, pero debes seguir adelante. Cómo te sientes?», le preguntó un fan, a lo que Amaia respondía que se sentía «destruida».

Amaia Montero en uno de sus conciertos / Gtres

Sea como fuere, lo cierto que es desde entonces, a excepción de una imagen que compartió hace varias semanas con su hermana Idoia, en la que se veía a ambas muy sonrientes, vestidas de manera casual, con gafas de sol y con el tema Mi persona favorita de Alejandro Sanz de fondo; la interprete de Puedes contar conmigo o Deseos de cosas imposibles, no había aparecido en el universo 2.0. Hasta hoy.

Amaia Montero ha hecho pública una instantánea que ha cautivado a todos los fans del grupo de género pop rock originario de San Sebastián cuya trayectoria en el mundo de la música comenzó formalmente en 1996. Y es que aparece, muy sonriente, junto a uno de sus grandes amigos y ex compañero de profesión, Xabi San Martín. Cantautora y teclista siempre han presumido de su amistad. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que la oriunda de Irún se ha referido a San Martín como «su hermano». «Gracias hermano por resumir en tres minutos 25 años de una parte fundamental de nuestras vidas. Te quiero», escribió Amaia sobre un fragmento de la canción Tan Guapa, un tema que canta el compositor como bonus track del disco El planeta imaginario, editado en 2016.

Amaia Montero y Xabi San Martín por las calles de Madrid / Instagram

La publicación, además de tranquilizar sobre el estado de salud de Amaia Montero, ha despertado entre los más fanáticos de La Oreja de Van Gogh una posible colaboración entre los artistas, y hasta un regreso de la vasca al grupo que la catapultó a la fama como cantante. «La foto de Amaia y Xabi es historia de España», «La Oreja de Van Gogh anuncia gira y Amaia Montero sube foto mostrando su carita por primera vez después de su recuperación junto a Xabi. Todos sabemos como terminará esto», rezan algunos comentarios.

Amaia Montero comunicó su decisión de abandonar el grupo el 19 de noviembre de 2007. Lo hizo de forma amistosa, manifestando su cariño «de hermanos» hacia sus cuatro compañeros. «Los 11 años que he pasado con La Oreja de Van Gogh y todo lo que he vivido con ellos permanecerá por siempre en mi corazón», expresó. Y desmintió «muchas tonterías sobre la relación que tengo con los chicos… los quiero como a hermanos… mucho de lo que soy como persona lo he aprendido con ellos».