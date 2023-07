Durante el día de ayer, volvían a saltar todas las alarmas en torno a Amaia Montero. La cantante, que hace tiempo se mantiene alejada del foco mediático, era situada en la UCI de un hospital madrileño, sin embargo Look pudo ponerse en contacto con fuentes cercanas a ella para esclarecer el asunto. «Fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante», explicaron a este digital, subrayando que la que fuera vocalista de La oreja de Van Gogh se encontraba en buen estado y en casa.

Su madre rompe su silencio

Desde entonces, han sido muchas las especulaciones que han corrido por la red, pues cabe recordar que la artista creó la máxima preocupación en torno a su salud después de subir una fotografía en blanco y negro bajo la palabra «destruída». Ahora, Pilar Saldías, su madre, ha zanjado todos los rumores en la revista Semana.

Parece que la intérprete de Rosas no está atravesando su mejor momento y, aunque su ex se encargó de desvelar que estaba preparando su regreso a la música, todo apunta a que no es algo inminente. De su estado de salud se pudo saber que estuvo ingresada en una clínica de Navarra diagnosticada con un cuadro de ansiedad, pero desde entonces lo único escuchado ha sido el silencio. Ahora, Pilar ha desvelado a la revista mencionada que la familia de Amaia Montero se está blindando en torno a la cantante, pidiendo respeto a los medios de comunicación. «Que no llamen más», ha solicitado al magazine. Además, como fiel paño de lágrimas que ha estado a su lado en sus peores momentos, la madre de Montero ha agradecido a la prensa y a sus seguidores la preocupación por su hija. Y es que, desde que se conociera el bache de la cantante, sus redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo.

¿Quién es Pilar Saldías?

Su nombre ha sonado con mucha fuerza en los últimos meses pero, más allá de ser la madre de Amaia Montero, se ha convertido en su pilar fundamental, su refugio. Además, ha sido la encargada de mantener a su hija alejada del foco mediático con el único objetivo de favorecer su recuperación.

Como fiel escudera, Pilar siempre ha sido muy celosa de su intimidad, y ahora más que nunca. No es ningún secreto que la intérprete de Jueves no está atravesando su mejor momento, por lo que su madre ha querido refugiarla de los medios de comunicación.

Su relación siempre ha sido muy especial, como así se ha encargado Amaia de compartir en sus redes sociales todos estos años. «Siempre me faltará vida para agradecerle tanto! Eres la mujer más fuerte y valiente que he conocido en mi vida!!! Te quiero tanto, hasta donde no te lo puedes ni imaginar!», escribía en su cuenta de Instagram. Tal es la admiración hacia su progenitora que, incluso, en 2018 le hizo un pequeño homenaje a través de la música. Entonces, la artista le escribió la canción Te voy a decir una cosa, un tema en el que le dejó claro que siempre iba a ser su ángel de la guarda.