La fascinante historia de la princesa Muna: ‘compañera de fatigas’ de la Reina Sofía

Cuando hace unos días la Reina Sofía reapareció en un acto oficial en Polonia tras su ingreso hospitalario, junto a la madre de Felipe VI estaba otra figura destacada del mundo de la realeza, con la que comparte muchas cosas. La princesa Muna de Jordania fue una de las personas que no faltó a la 36 edición de la Global Conference of Alzheimer’s Disease International-ADI, en su rol de embajadora global de ADI.

La madre del rey Abdalá de Jordania, de 83 años, fue la segunda esposa del rey Husein de Jordania y, a día de hoy, está muy volcada en diferentes causas. Además de las enfermedades neurodegenerativas, la princesa Muna de Jordania es una figura reconocida internacionalmente en el ámbito de la salud. Por ejemplo, es patrona de enfermería y obstetricia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la región del Mediterráneo Oriental y asesora honoraria del Centro Colaborador de la OMS para el Desarrollo de la Enfermería en Jordania. De hecho, parte de su labor estuvo centrada en el desarrollo de la enfermería en Jordania, a través del Princess Muna Scholarship Fund for Nursing o del Princess Muna College of Nursing, la escuela de enfermería. Es más, ella misma se convirtió en enfermera.

La Reina Sofía, en un acto en Polonia, con la princesa Muna. (Foto: Gtres)

Una historia de película

Nacida el 25 de abril de 1941 Chelmondiston, Suffolk, como Toni Avril Gardiner, la princesa Muna era hija de Walter Percy Gardiner y Doris Sutton. Su padre se alistó en el ejército como carpintero y, poco a poco, fue subiendo en rango, hasta alcanzar la posición de teniente coronel. De su madre apenas se sabe nada, más allá de que venía de clase media y que era la tercera de cinco hermanas y un hermano.

Muna pasó una buena parte de su infancia fuera del Reino Unido, incluso una temporada en Kuala Lumpur. De hecho, se tiene constancia de que estudió en la Escuela Bourne en Kuala Lumpur, en Malasia, que estaba gestionada por el Servicio de Educación de Familias Británicas, para los hijos del personal de servicio británico establecido en el extranjero.

La princesa Muna, con el rey Hussein en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Fue precisamente gracias a la carrera militar de su padre que tuvo la oportunidad de conocer al rey Hussein. Hay dos versiones sobre cómo se conoció la pareja. Una de ellas tiene que ver con un rodaje en el que Muna consiguió un trabajo. Fue como asistente de secretaría en el rodaje de la película Lawrence de Arabia, para la cual el rey había permitido que sus tropas trabajaran como extras. Sin embargo, según la biografía no autorizada de Hussein, coincidieron por primera vez en una fiesta de disfraces, a la que el rey Hussein fue disfrazado de pirata. Al verlo, Muna no dudó en decirle que el disfraz le daba un aire un tanto desaliñado, lo que hizo gracia al monarca. «Era la primera vez en mi vida que una chica se interesaba por mí como ser humano y no como rey», dijo tiempo después.

En el momento en el que la pareja se conoció, Hussein ya llevaba una década como rey y había estado casado con su primera esposa, Sharifa Dina bint Abdul-Hamid, madre de la princesa Alia. Hussein se divorció de su primera mujer que, además era su prima tercera, en 1957.

La princesa Muna, con el Rey Felipe VI. (Foto: Gtres)

El noviazgo fue muy rápido y no exento de polémica, porque no era habitual que un rey musulmán se casara con alguien que no compartía su religión. Muna se tuvo que convertir al Islam. La boda se celebró en 1961 en el palacio de Zahran y Toni tomó el nombre de Muna Al-Hussein. Un año después nació el primer hijo de la pareja, el actual rey Abdalá, seguido de Faisal, Aisha y Zein. Sin embargo, en 1971, el matrimonio se divorció. La princesa Muna conservó la custodia de sus cuatro hijos y recibió el palacio de Humar, en la capital jordana, además de mantener el título de Alteza Real. En el momento del divorcio, Abdalá no era aún el heredero, aunque Hussein lo nombró poco antes de su muerte.

La princesa Muna de Jordania, con la reina Rania. (Foto: Gtres)

Después del divorcio, Muna nunca se volvió a casar y centró sus esfuerzos en diversas causas relacionadas con la salud, como ha sido el caso de su reciente viaje a Polonia, donde ha coincidido con la Reina Sofía. A día de hoy, sigue siendo una figura destacada a nivel internacional, así como un gran apoyo para su hijo. De hecho, no falta en fechas señaladas o celebraciones importantes, como fue el caso de la boda de la princesa Iman.