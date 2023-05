La Familia Real de Jordania se encuentra en un momento de celebración. Después de festejar, hace apenas unas semanas, el enlace de la princesa Iman con Jameel Alexander Thermiotis, ahora le ha llegado el turno a su hermano mayor, el príncipe Hussein, heredero al trono. Será este jueves, 1 de junio, cuando tenga lugar la boda, a la que se espera que acudan representantes de diferentes partes del mundo.

La boda del príncipe Hussein con la arquitecta saudí Rajwa Al Saif es mucho más que un evento familiar. Se trata de una cuestión de Estado. No hay que olvidar que el Príncipe es el heredero de la Corona y, por tanto, futuro monarca, llegado el momento. Por este motivo, al enlace se ha invitado a miembros de diferentes Casas Reales. Hasta la fecha, se sabe que acudirán los Reyes de Holanda con su hija mayor, la princesa Amalia, el Rey de los Belgas con la duquesa de Brabante, los príncipes Federico y Mary de Dinamarca, Victoria y Daniel de Suecia o Haakon y Mette Marit de Noruega. No se ha anunciado oficialmente la presencia de los Reyes don Felipe y doña Letizia, no tampoco de otros miembros de la familia del Rey.

Sin embargo, desde hace días no se habla de otra cosa que de la presencia de la Reina Sofía en esta boda. Tal como han publicado varios medios, la madre de Felipe VI viajará a Jordania para asistir al enlace, dados los lazos que tiene con la Familia Real Jordana. Un viaje que no se enmarca dentro de las actividades de la Casa Real aunque, de alguna manera, sí que podría interpretarse como una suerte de papel oficial en un acto de esta envergadura. Parece que doña Sofía no será la única que haga acto de presencia allí, sino que se espera que Juan Carlos I también viaje desde Abu Dabi.

Un reencuentro entre los padres de Felipe VI, que llevan sin verse, oficialmente, desde el funeral de Constantino de Grecia. A pesar de que Juan Carlos I estuvo no hace mucho en España, no paró por Madrid y no vio a nadie de su familia. Tampoco acudieron ninguno de ellos a la coronación de Carlos III, por lo que no se repitió la imagen de los funerales de Isabel II.

No se sabe si a este enlace acudirán otros miembros de la familia de Felipe VI, como es el caso de la infanta Cristina, muy amiga de la princesa Alia, o quizás de la infanta Elena. Lo que sí es cierto es que ambas, junto a doña Sofía y los actuales Reyes estuvieron en otra de las grandes bodas del país.

Fue en el año 2004, poco después del enlace de don Felipe y doña Letizia -apenas unos días, de hecho-, cuando varios de los miembros de la Familia Real viajaron a Jordania para la boda del príncipe Hamzah, hijo de Noor y Hussein y que, no hace mucho, ha estado en el punto de mira por un presunto intento de motín contra Abdalá -Hamzah fue durante un tiempo el heredero, hasta que el actual monarca determinó que le sucedería su hijo Hussein-.

Al enlace del príncipe Hamzah asistieron, además de la Reina Sofía, las infantas Elena y Cristina y los entonces príncipes de Asturias. Su presencia en Jordania era fruto de la especial amistad que mantenían don Juan Carlos y Hussein, al la vez que doña Sofía y la reina Noor. Hamzah celebró una gran boda oficial el 27 de mayo de 2004 con Noor bint Asem bin Nayef, su prima segunda. La pareja se había casado un año antes, el 29 de agosto de 2003, en el palacio de Al Baraka de Amman, pero tomó la decisión de celebrarla meses después.

En aquel momento, Hamzah era todavía heredero al trono, por lo que fueron muchos los royals que acudieron a la celebración, incluidos don Felipe y doña Letizia, cuya boda se había celebrado apenas una semana antes. No sería hasta meses más tarde cuando el rey Abdalá anunció que Hamzah dejaba de ser el heredero, con todo lo que eso supuso.

El príncipe Hamzah estuvo casado con su primera mujer cinco años, pero en 2009 anunció su separación. En 2012 volvió a casarse con Basmah Bani Ahmad, en una ceremonia a la que asistió la Reina Sofía. No sería la única boda jordana en la que estuvo presente la madre de Felipe VI y que evidencia los estrechos lazos con la Casa Hachemita y, en especial, con la Reina Noor. En 2011, doña Sofía acudió a la boda del príncipe Rashid y Zeina Shaaban, hijo del príncipe Hassan bin Talal, hermano del rey Hussein, donde coincidió con otros royals como el fallecido duque de Edimburgo. Ahora, parece que tampoco faltará a esta importante cita con la Familia Real de Jordania.