La reciente ceremonia de graduación de la Princesa Leonor ha supuesto una ocasión perfecta para mostrar la imagen más familiar de los Reyes y sus hijas. A pesar de que no son muchas las veces en las que don Felipe y doña Letizia hacen públicas fotografías de momentos más privados -de hecho, siempre han sido bastante celosos de su intimidad y la de sus hijas-, este importante acontecimiento en la vida de Leonor ha sido un escenario perfecto para que la Familia Real se muestre a los ojos del mundo como cualquier otra familia.

Este pasado fin de semana, don Felipe y doña Letizia acudían, junto a la infanta Sofía, a la celebración del fin de curs0 de Leonor, que ha puesto el broche de oro a sus estudios en Gales. Más allá del componente institucional, lo que se ha mostrado son imágenes de una familia ‘cualquiera’ en un evento importante, algo que, por cierto, se ha recalcado con la fotografía de los Reyes y sus hijas haciéndose un selfie. Pero, al margen de que la protagonista de la jornada era, indudablemente, la Princesa de Asturias, este evento ha servido para poner el foco también en la infanta Sofía y en la especial relación que mantiene con su madre.

Los Reyes siempre se han esforzado por ofrecer a sus dos hijas la misma educación y que, de puertas para dentro, no haya diferencias entre ellas. Quizás esto haya sido clave para que Leonor y Sofía desarrollen una relación tan especial. Sin embargo, la realidad es que, mientras que la Princesa tiene un futuro totalmente definido, la Infanta no. Esto no significa que no pueda estar preparada para asumir cualquier papel si en algún momento así se requiriese, pero ese es otro tema.

Aunque Leonor y Sofía mantienen una relación muy estrecha y sus padres intentan tratarlas por igual, en los actos públicos se aprecian las diferencias. Leonor siempre ha sido más parecida a su padre y, como heredera, ocupa un lugar diferente en sus apariciones oficiales. Por este motivo, don Felipe está en todo momento pendiente de su hija mayor. En las fotografías oficiales de la graduación se aprecia esta idea, ya que el jefe del Estado está en todo momento al lado de la Princesa, a la que dedica gestos de cariño y miradas cómplices.

Sin embargo, es doña Letizia la que pone el foco en la infanta Sofía. En una de las imágenes de la graduación, la Reina llega a apoyarse ligeramente en el hombro de su hija menor, en un emotivo gesto. Y esto es algo que no es la primera vez que ocurre. A lo largo de los años y, muy especialmente desde que don Felipe asumiera la jefatura del Estado y, por tanto, la posición de Leonor cambiase, la Reina ha sido la que más pendiente ha estado de su hija menor, para recalcar su importancia y que no se sintiera ‘de menos’.

Esto no significa que el Rey Felipe no tenga una relación especial con la infanta Sofía, algo que es evidente y, de hecho, nos regalaron muchos momentos de complicidad el pasado 6 de mayo, cuando acudieron juntos a un partido de fútbol en Sevilla. Simplemente es importante puntualizar que, de cara al ámbito institucional, el monarca tiene los ojos más puestos en su hija mayor, mientras que la Reina Letizia se esfuerza en dedicar toda su atención a la infanta Sofía, quizás simplemente por una actitud normal en una madre que no quiere fisuras entre sus hijas por tener un protagonismo diferente. Además, la propia doña Letizia es consciente de que su rol dentro de la institución, aunque muy importante, es de apoyo al jefe del Estado, como podría ser el de la Infanta para su hermana, que encarna el futuro de la Corona.

Con este planteamiento en mente, repasamos en imágenes algunos de los momentos que reflejan a la perfección este lazo cómplice entre doña Letizia y su hija menor, ambas con un papel secundario en una institución en la que el jefe del Estado y su heredera llevan, por fuerza, la voz cantante, pero que son, sin duda, miembros esenciales.