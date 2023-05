Máxima y Letizia, ‘unidas’ por una jornada vital para la Princesa Leonor

El fin de curso de la Princesa Leonor está a la vuelta de la esquina. Será el próximo 20 de mayo cuando la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia ponga el broche de oro a dos años llenos de emociones fuera de casa, en los que ha disfrutado de un entorno diferente e internacional. El Atlantic College de Gales despide a sus alumnos de segundo curso de Bachillerato Internacional con una ceremonia de graduación de la que no han trascendido muchos detalles, más allá de que los estudiantes de primer curso han preparado algunas sorpresas para ellos y de que podrán estar acompañados por algunos familiares.

Por el momento no se tienen muchos detalles sobre cómo será la graduación de Leonor, pero lo que sí se sabe es que los Reyes han despejado su agenda para este día. La Reina Letizia solo ha tenido un compromiso esta semana, mientras que el Rey termina sus compromisos este jueves. Esto deja libre a Sus Majestades desde el viernes, para que puedan acompañar a su hija mayor en uno de los días más importantes de su vida. Se espera que también la infanta Sofía pueda viajar a Gales y, quién sabe si algún miembro más de la Familia Real, como podría ser el caso de la Reina Sofía. Según ha trascendido, el colegio permite que los alumnos y alumnas estén acompañados por cuatro personas de su familia en su despedida y es probable que la Casa de S.M. el Rey distribuya algunas imágenes oficiales del evento.

Sin embargo, la Princesa Leonor no será la única royal que se despida del Atlantic College este fin de semana. También la princesa Alexia, hija mediana de los reyes Máxima y Guillermo, cierra su etapa en el colegio. A diferencia de Leonor, Alexia es una adolescente más extrovertida y, de hecho, durante los dos años que ha estado estudiando en Gales, han trascendido algunos detalles de su estancia, algo que con Leonor no ha ocurrido. No obstante, hay que tener en cuenta que la situación de cada una de ellas es diferente. Mientras que la Princesa de Asturias es la heredera al trono, Alexia es la segunda y tiene menos peso institucional.

En el caso de Máxima y Guillermo, cierran su agenda oficial este miércoles y, en principio, no hay previstos compromisos hasta la semana que viene. Esto permite que los Reyes y sus dos hijas -quizás también se permita asistir a la princesa Beatriz-, puedan acudir a Gales a la graduación de Alexia, aunque no se ha confirmado oficialmente.

De ser así, este sábado se reencontrarían los Reyes de España con los de Holanda, en un entorno más familiar que la última vez, en la coronación de Carlos III. Se sabe que la relación de don Felipe y doña Letizia con Máxima y Guillermo de Holanda es bastante estrecha, de hecho, el monarca holandés y su esposa son unos apasionados de nuestro país -se conocieron en la Feria de Abril-. Es más, también la princesa Beatriz tiene una relación cercana con la Reina Sofía, como con otros miembros de la Familia del Rey -no faltó, por ejemplo, al funeral de la infanta Pilar en 2020-. Sin duda, la graduación de la Princesa Leonor y la princesa Alexia sería una ocasión perfecta para verlos a todos ellos de nuevo juntos.