El drama se ceba con Abdalá de Jordania: el difícil momento del Rey

Triste noticia para el rey Abdalá de Jordania. El monarca hachemita pasa por uno de sus momentos más complicados. Después de que hace unas semanas haya tenido que enfrentarse a la noticia de una posible conspiración para apartarlo del trono por parte de su hermano, ahora el Rey acaba de sufrir una dura pérdida.

Este jueves la casa real anunciaba la muerte príncipe Mohamed bin Talal, tío del monarca, además de una de sus personas de mayor confianza: «La Corte Real Hachemita lamenta el fallecimiento de Su Alteza Real el Príncipe Mohamed bin Talal, representante personal de Su Majestad. El príncipe Mohamed, que su alma descanse en paz, falleció el jueves 29 de abril de 2021 (17 de Ramadán de 1442)», confirmaba el texto publicado a través de los distintos canales de la casa real.

Una dura noticia para el Rey, ya que el Príncipe era su mano derecha y representante personal en numerosas tareas. Este cargo llevaba ejerciéndolo desde el año 1973, cuando su hermano, el rey Hussein, se lo encomendó. Curiosamente, Mohammed, a pesar de ser mayor que el resto de hermanos, solo fue heredero desde que Hussein asumió el trono en 1952 hasta 1962 cuando fue sustituido por su hermano Hassan. Y es que parece que Hussein tenía otros objetivos para él, como ejercer de regente en su ausencia y ser la persona de mayor confianza tanto de él como de Abdalá, que se convirtió en rey en 1999.

Al margen de su papel institucional, el príncipe Mohamed tenía una prolífica carrera militar. Se formó en la Academia de Bagdad y se licenció como piloto. Fue parte del ejército de Jordania y además sirvió en el primer regimiento de la Guardia Real antes de convertirse en ayudante de campo del rey Hussein. A todo esto hay que añadir que estuvo al frente del consejo de jefes tribales y encabezó el comité supremo de turismo del país.

Con el fallecimiento de su tío, el marido de Rania de Jordania cierra uno de los meses más complicados de su vida. Y es que la conspiración por parte del príncipe Hamzah, su hermano, ha sido uno de los mayores disgustos para el Rey. Su hermano ha llegado a ser arrestado por este motivo y el Rey ha tenido que emitir varios comunicados para aclarar la situación del Príncipe, hijo de la reina Noor y de Hussein, y de todo lo relacionado con el intento de derrocarle. De hecho, en uno de los intentos por revertir la situación, la familia real al completo visitaba la tumba del rey Abdalá I, un acto en el que se echó de menos precisamente a Mohammed, aunque no se hizo ningún comunicado que hiciera presagiar este fatal desenlace.

Broken hearted yesterday by the loss of our dearest brother,HRH Prince Muhammad الله يرحمه He is finally at peace, AlhamduliLah, but our family will miss his steadfast loving compassion, kindness&support. May he rest in peace w/ his beloved bro my late husband HM King Hussein.

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) April 30, 2021