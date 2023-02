Noor y Abdalá de Jordania: polos opuestos para recordar a Hussein

Esta semana es especialmente significativa para la Familia Real de Jordania. Este miércoles, 8 de febrero se han cumplido 24 años desde que el Rey Abdalá sucediera a su padre, Hussein de Jordania en el trono tras su muerte. Sin duda, una fecha simbólica para la familia, que se encuentra inmersa en los preparativos de las bodas del heredero, el príncipe Hussein y de la princesa Iman.

Aunque para la Familia Real de Jordania es, por un lado, un momento de celebración, también lo es de recuerdo a la figura del padre del actual monarca. Hussein de Jordania fallecía el 7 de febrero de 1999 a consecuencia de un cáncer linfático y su hijo Abdalá se convertía en rey de manera inmediata. Un duro golpe especialmente para su última esposa, la Reina Noor, que ha querido recordarle en el aniversario de su muerte.

Coincidiendo con esta fecha, la que fuera esposa del monarca ha publicado en sus redes sociales una entrañable fotografía en blanco y negro en la que se la ve a ella en compañía del Rey. Una imagen que ha compartido junto a un sencillo emoticono de una carita con un beso en forma de corazón, sin más explicaciones o palabras. Han sido muchas las personas que han reaccionado a la publicación de la Reina y que le han mandado todo el cariño en este aniversario.

Noor no ha sido la única que ha recordado al soberano, aunque en circunstancias diferentes, que evidencian la distancia que, a día de hoy existe entre la viuda del Rey Hussein y el actual monarca. En la capital jordana, Amman, el Rey Abdalá, en compañía de su hijo mayor y heredero, el príncipe Hussein, acudieron a presentar sus respetos ante la tumba de su padre. Asimismo, la Casa Real de Jordania también ha compartido un post en recuerdo de Hussein, con una imagen del Rey junto a su hijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Hashemite Court (@rhcjo)



Los últimos tiempos han sido especialmente complicados para la Reina Noor, sobre todo tras el escándalo que ha salpicado a su hijo, el príncipe Hamzah, tras ser retirado de la sucesión en favor del hijo mayor de Abdalá y Rania. Hay que tener en cuenta que, en principio, Abdalá no estaba llamado a ser el sucesor de su padre, sino que este lugar era para el hermano de Hussein, Hassan. Pocos días antes de morir, el Rey le nombró sucesor, a pesar de que Hamzah era su favorito. Según apuntan varias fuentes, Abdalá nunca tuvo en sus planes ser rey, es más, llevaba una vida discreta junto a su familia. Él, no obstante, no dudó en obedecer el mandato de su padre.

A día de hoy, la popularidad de Abdalá es muy alta. Es el monarca que más ha conseguido modernizar el país a todos los niveles y que, además, ha formado una familia ejemplar, con carácter contemporáneo y comprometida con la tradición al tiempo que abierta a la modernidad. Una Jordania en la que el recuerdo de Hussein está muy presente, pero donde ya no queda hueco para la que un día fue su ‘Luz’.