Zara: Las camisetas de teletrabajo con el famoso chico del cartel triunfan

Zara ha presentado una de las colecciones más esperadas, la de las camisetas de teletrabajo con el famoso chico del cartel en redes sociales. No hemos reído a carcajadas con sus mensajes y ahora por fin podremos tener un recuerdo de esta etapa en nuestro armario. El teletrabajo quizás nos pillo por sorpresa o forma parte de nuestro modo de vida, pero en cualquier caso el chico del cartel dio en el clavo con sus palabras escritas en un trozo de cartón. Llega ‘Dude with sign’ a Zara de la mano de estas camisetas.

El famoso chico del cartel llega a Zara con estas camisetas de teletrabajo

La inversión en estas camisetas está totalmente justificada, son históricas, representan un momento de nuestra vida en el que todo cambió. El chico del cartel nos hizo los días un poco más alegres con sus mensajes escritos en un trozo de cartel. En la intimidad de nuestra casa quizás le hemos imitado y admirado su valentía para convertirse en viral. Estos son los modelos que Zara ha decidido crear en colaboración con ‘Dude with sign’.

Son unas camisetas con mensajes divertidos y diferentes del resto que vemos en las tiendas. Zara ha conseguido traer las redes sociales a la moda y lo ha conseguido por la puerta grande. Estas camisetas se convertirán en la prenda más buscada en la tienda online y físicas para regalar o autorregalarse es imposible que no te saquen una sonrisa.

Los mensajes de estas camisetas son divertidísimos, es imposible que no te alegren un poco el día: «La cámara debe estar apagada en las reuniones de Zoom», «Tu mascota no necesita tener una cuenta en redes sociales”, «Esa llamada podía haber sido un mensaje» y «Deja de responder todos los emails de tu empresa».

Frases que nos invitan a reflexionar y llevaremos siempre encima gracias a estos modelos de Zara. Las camisetas más graciosas de la temporada están en esta low cost a un precio realmente sorprendente que se convertirá en la inversión o el regalo de nuestra vida. Si has pasado hace unos meses por la experiencia del teletrabajo, no puedes dejar de comprar alguna de estas camisetas.

Por 15’95 euros las de manga corta o 17,95 las de manga larga, no lo dudes ‘Dude with sign’ te estará esperando en Zara. Por fin ha llegado el mensaje que esperábamos de la mano de unas camisetas espectaculares y de lo más divertidas, no te quedes sin ellas, son un éxito de ventas seguro.