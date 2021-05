Las influencers ya han elegido vestido de Zara, este es el más bonito, barato y viral

Este vestido de Zara vale 15,95 euros, es un chollo que se han apuntado todas las influencers, imposible no tenerlo en el armario en alguno de los tonos en los que se vende. Una nueva era empieza en Zara, comodidad, elegancia y precios bajos, así son las prendas que llegan para vestirnos cada día. Los vestidos son la prenda favorita para crear un look de lo más favorecedor en cuestión de segundos, alpargatas o zapatillas deportivas, bolso y ya podemos salir a recorrer el mundo. Este vestido de Zara es el elegido para ser el viral del momento y no es para menos.

Zara tiene el vestido de las influencers, bonito, barato y viral

Las expertas en moda han apostado fuerte por un vestido que destaca. Tiene un diseño sencillo y a la vez elegante, el cuello y el tejido de punto nos aportan una sofisticación cómoda. Se adapta al cuerpo y nos permite llevarlo para cualquier ocasión, pasear al perro con una chaqueta vaquera y zapatillas o con taconazo de boda, bautizo y comunión por todo lo alto.

Está fabricado con un 25% de algodón reciclado y ecológico. Este detalle es importante, el esfuerzo de Zara en busca de la sostenibilidad no debe pasarnos por alto. Usar prendas de algodón reciclado es una forma de contribuir a una mejora del entorno que nos rodea. Un plus que no incrementa su precio, pese a su origen.

El cuello halter te permitirá lucir tipazo. Este tipo de cuello en el que mostramos nuestros brazos, potenciamos esta parte del cuerpo y disfrutamos de una figura más estilizada. Es una prenda que ofrece un diseño que destaca. No es necesario llevar collar, el propio vestido ya es una auténtica joya.

Los tirantes finos son la máxima expresión de la elegancia. Este tipo de tirante es la delicadeza y la elegancia en estado puro. Un pequeño elemento que nos ayudará a lucir bronceado y feminidad. Un tirante que sujeta el cuello en un vestido que se ciñe al cuerpo sin marcarlo demasiado.

Al ser de punto se ciñe al cuerpo, pero no marca. Esa preocupación de que nos quede demasiado ajustado se descarta cuando lo vemos puesto o nos lo probamos. Tiene una caída que hace que sea de lo más favorecedor. No necesitamos nada más para brillar, unas pulseras bonitas o reloj, melena al viento y alegría máxima.

Está disponible en el naranja, uno de los tonos de la temporada de Zara, en negro y en blanco. Con el naranja acertarás seguro, para cualquier ocasión quedará perfecto y con ese largo es de lo más versátil.