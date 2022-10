Cómo clonar el look más atrevido de Victoria Federica sin salir de casa

No cabe duda de que la aparición de Victoria Federica en la Semana de la Moda de París supuso un soplo de aire fresco para el ámbito estilístico. Para un evento de tal calibre, la influencer quiso estar acompañada de su progenitor, quien la acompañó mientras los flashes de los medios de comunicación allí presentes apuntaban hacia su persona. Sin duda, una jornada muy especial en las que la joven pudo hacer gala de su exquisito gusto a la hora de vestir, apostando además por una tendencia de lo más arriesgada.

Esta no es otra que las botas vaqueras. Pese a que otras creadoras de contenido como Abril Cols ya habían hecho uso de ellas, finalmente ha sido la hija de la Infanta Elena quien se ha lanzado a la piscina para dar un toque de color y novedad a un look con el color negro como gran protagonista. Y es que, aunque han contado con partidarios y detractores, estas botas prometen ser todo un must have de cara a los próximos meses. Pero, ¿dónde podemos encontrarlas? Por el momento, en Inditex no han sacado a la luz ningún diseño de ese tipo, así que influencers como Iera se han puesto manos a la obra para dar a sus seguidores soluciones efectivas, y con materiales que pueden encontrar en casa o en el mercado a precios muy bajos.

A través de su cuenta de Tiktok, la influencer ha hecho uso de unas botas negras y altas que tenía cerca, y de un vaquero de pernera relativamente ancha. En primer lugar, ha metido la bota por el pantalón, dejando la caña dentro y la parte del pie libre. Sabiendo la medida del alto de la bota, ha cortado el pantalón con una diferencia de bastantes centímetros para así lograr un resultado por encima de la rodilla. No obstante, también ha hecho una segunda opción para las personas que son más bajitas o que prefieren que las botas no sean tan altas. Esta se trata de coger dos botas cowboy más pequeñas, y meter dos gomas en cada una de las piernas y exactamente donde queramos que estén nuestras botas. Después, con las dos partes de jeans cortadas, haremos lo mismo que en el paso anterior aunque metiendo el sobrante en las gomas, para que así estas ejerzan la presión suficiente para que no se muevan y parezcan compradas, cuando realmente son caseras y muy fáciles de elaborar.

En cuestión de minutos, el post alcanzaba los más de 10 mil “me gusta” y los comentarios de varias personas que han considerado esta idea todo un éxito sobre todo ahora que el invierno está a punto de llegar. Así que, a la marca de Amancio Ortega y similares no les quedará más remedio que tomar nota y crear sus propios diseños si no quieren que las creaciones de las influencers les coman terreno dentro del mundo textil.