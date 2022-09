Jaime de Marichalar, muy enfadado tras la reciente operación de su hija

Era hace tan solo unas horas cuando saltaba una noticia totalmente inesperada, a la par que preocupante. Victoria Federica había sido ingresada de urgencia en un hospital de la capital durante el pasado domingo, y tras varias pruebas llevadas a cabo por parte de los médicos pertinentes, los profesionales descubrieron que la hija de Jaime de Marichalar padecía peritonitis, por lo que tuvo que ser intervenida de inmediato. Ahora, con el alta ya, la joven tendrá que permanecer en reposo hasta que el malestar del postoperatorio deje de condicionar su día a día, aunque los ánimos por parte de sus seres queridos siguen siendo bastante nerviosos e inquietos.

Durante las últimas horas, tal era la preocupación por la influencer, que muchos medios de comunicación intentaron ponerse en contacto con algunos de sus más allegados. En ese momento, la agencia Gtres se encontró con el ex de la Infanta Elena en una de las calles de Madrid, razón por la que no tuvieron problema en preguntarle por cómo había salido la reciente operación de su hija. Unas cuestiones que no parecen haber sentado muy bien a Jaime de Marichalar, que respondía con cierto malestar: “Yo nunca he dicho nada a nadie”, admitía, para después pedir a los periodistas que le dejaran y que apagaran las cámaras para dejar de grabarle.

No obstante, otros miembros de la familia de la recién estrenada creadora de contenido sí que aprovecharon su ingreso hospitalario para visitarla después y mandarla mucho ánimo en esta etapa de recuperación. Este es el caso de su primo Juan, hijo de Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina, que no ha tenido problema en desplazarse hasta el domicilio de la protagonista, y por ende de su tía, pese a la gran presencia mediática que había por la noticia. Una llegada que ha llamado especialmente la atención y que evidencia una relación amistosa muy fuerte entre primos de la que hasta ahora no se conocían detalles.

Por el momento, Victoria Federica no se ha hecho eco de nada relacionado con lo sucedido en sus redes sociales. Pese a ser muy activa en el universo 2.0 a raíz de su consolidación como influencer, tal vez aún la joven no se encuentre en las mejores condiciones y con el mejor ánimo para hacer uso de su cuenta de Instagram y contar a sus más de 200 mil seguidores todos los detalles sobre lo que le ha ocurrido y ha mantenido en jaque a todos sus seres queridos. Una manera muy complicada de poner el broche a un verano de lo más movido para la sobrina del Rey Felipe, que no ha dejado de viajar con fines profesionales para acudir a los distintos eventos a los que ha sido invitada, uno de los últimos el que tuvo lugar en Marbella con motivo de la Gala Starlite y en el que, a juzgar por las imágenes, parece haberlo pasado estupendamente.