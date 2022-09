El Rey Juan Carlos ha viajado a Ginebra. Una visita de la que no se tenía constancia y que supone un nuevo desplazamiento internacional del padre de Felipe VI, que reside desde hace más de dos años en Emiratos, en concreto, en Abu Dabi. Aunque no han trascendido los detalles que han llevado al anterior monarca a trasladarse a Suiza, todo apunta a que podría tener que ver con la situación de la Infanta Cristina.

El pasado mes de enero se conoció la noticia de la relación de Iñaki Urdangarin con una compañera de trabajo, Ainhoa Armentia, a raíz de la publicación de unas fotografías de ambos paseando juntos en las inmediaciones de Bidart. Un reportaje que tuvo como consecuencia más directa que se emitiera un comunicado en el que se confirmaba que la hermana del Rey y su todavía marido habían tomado la decisión de ‘interrumpir su relación matrimonial’, sin entrar en más detalles. Desde entonces, las especulaciones sobre el divorcio de la pareja han sido continuas, pero no hay nada confirmado. Es más, la propia Cristina viajó a Abu Dabi poco después de conocerse la noticia para reunirse con su padre.

Ocho meses después de la ‘separación’, es muy probable que la visita de don Juan Carlos a Suiza tenga que ver con los trámites de divorcio. Hay que recordar que doña Cristina reside allí desde hace varios años, ahora con su hija pequeña, Irene y que, además, trabaja para la Fundación Aga Khan, propiedad de uno de los mejores amigos del Rey Juan Carlos.

Según ha publicado El cierre digital, don Juan Carlos llegó a Ginebra el día 30 de agosto y fue visto a las puertas de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad que, por cierto, tiene un restaurante con Estrella Michelín. No hay que olvidar que una de las grandes pasiones del Rey Juan Carlos es la gastronomía.

Aunque no se tiene mucha información de este viaje, parece que don Juan Carlos estuvo varias horas en la ciudad y que llegó en compañía de su hija mayor, la Infanta Elena. Pese a que en las imágenes a las que ha accedido el portal no se ve a doña Cristina, es más que probable que participara en el encuentro. De hecho, parece que el motivo principal de esta reunión, más allá de reencontrarse, podría ser el divorcio de doña Cristina e Iñaki Urdangarin. Un divorcio del que todavía no han trascendido detalles, aunque sí ha quedado claro es que la prioridad total de ambos es el bienestar de sus hijos.

La última vez que don Juan Carlos salió de Abu Dabi -al menos que se tenga constancia-, fue el pasado mes de mayo, cuando pasó varios días en España, entre la localidad de Sangenjo y Madrid, donde apenas estuvo unas horas en una reunión en el Palacio de la Zarzuela. Desde entonces no se ha tenido noticia de otros viajes del que fuera jefe del Estado durante casi cuarenta años, aunque él mismo declaró que su deseo era hacer visitas esporádicas a España, eso sí, manteniendo su residencia en Emiratos.