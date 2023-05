El vestido midi de Lefties que es un auténtico sueño: lo necesitas para la primavera

En su nueva colección para la primavera, Lefties tiene un vestido de largo midi que es un auténtico sueño. Con cierre de botonadura a contraste y acabado de volantes en el bajo de la prenda, está confeccionado en un tejido fluido muy cómodo y fresquito para esta época del año.

Puedes lucirlo tanto como vestido como kimono con un top y un pantalón vaquero, así que es una prenda a la que seguro que sacarás muchísimo partido durante los meses de buen tiempo. Desde su lanzamiento, se ha convertido en una auténtica sensación entre las influencers.

El vestido midi más bonito de Lefties

Con cuello panadero y manga tres cuartos, el acabado de volantes en el bajo de la prenda le aporta movimiento y elegancia a la prenda. Un detalle que nos gusta muchísimo es que es blanco, el color tendencia de la temporada. Se lleva el total white look, así que una de las mejores opciones para combinar el vestido con estilo es elegir unas sandalias blancas.

Además de ser muy cómodo y fresquito, ofrece multitud de opciones para arrasar en el street-style. Si buscas un look de estilo casual, puedes escoger unas sandalias planas abiertas en un color neutro como el beige y un bolso de rafia o de paja. Estarás ideal para ir a pasear o salir a tomar algo.

Si quieres añadirle un extra de elegancia al vestido, ¿por qué no te animas con unas alpargatas con cuña? Existe la creencia de que los vestidos de largo midi no favorecen a las chicas bajita. Pero si lo combinas con un calzado con cuña o con tacón, no tiene por qué ser así.

Las alpargatas siempre son el calzado más deseado por las influencers y las que más saben de moda en primavera, pero esta temporada han ido un paso más allá y se han convertido en protagonistas indiscutibles de todas las colecciones.

Al tener cierre de botonadura, también puedes llevar el vestido como kimono. En este caso, escoge un pantalón vaquero estilo mom-fit o culotte y un top. Procura que el pantalón sea de tiro alto y el top corto para alargar y estilizar visualmente las piernas.

El vestido midi fluido puedes encontrarlo en la tienda online de Lefties por 19,99 euros, desde la talla S hasta la L. Los gastos de envío son de 3,99 euros a un punto de entrega y de 4,99 euros a domicilio. La recogida en tienda Lefties es gratis.