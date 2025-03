El truco de estilo de la Reina Letizia para mantener bajo control su melena

A lo largo de los años la Reina Letizia ha experimentado una impresionante evolución en términos de estilo. La esposa del Rey Felipe VI no sólo ha hecho cambios importantes en su armario, apostando por firmas nuevas a las que da visibilidad y apoya de manera constante, sino que también a nivel estético su estilo ha cambiado. Al margen de posibles retoques y tratamientos para paliar los lógicos efectos del paso del tiempo, una de las cosas con las que doña Letizia más ha jugado ha sido con su pelo.

A diferencia de otras royals que apenas cambian de peinado -sobre todo la generación de la Reina Sofía, cuyo peinado es una seña de identidad que permanece prácticamente inalterable con el paso de los años-, a la Reina Letizia le gusta experimentar con su cabello. No tanto con el color, pero sí con recogidos y cortes. De hecho, desde hace algún tiempo la esposa de Felipe VI ha dejado de hacerse tintes y mechas y prefiere su castaño natural, con canas incluidas.

La Reina Letizia con una diadema. (Foto: Gtres)

Si en el pasado la Reina solía sorprender con arriesgados y elaborados recogidos o cortes de pelo llamativos al estilo bob, ahora ha vuelto a dejarse la melena larga y sin aderezos. Sin embargo, recurre de manera habitual a un complemento que se ha convertido en un aliado para despejar su rostro.

El nuevo accesorio de la Reina

En estos momentos doña Letizia no tiene el cabello precisamente corto. La Reina puede presumir de una melena larga y cuidada y aunque la lleva muchas veces suelta, esto puede implicar alguna serie de complicaciones en actos del día a día. Siempre es más cómodo llevar el cabello recogido y la cara despejada, sobre todo en entornos de trabajo.

La Reina Letizia con diadema. (Foto: Gtres)

Aunque no se recoge mucho el pelo, la esposa de Felipe VI ha encontrado un accesorio que le resulta muy cómodo y que además es favorecedor. Se trata de las diademas, pero no diademas llamativas o de grandes dimensiones -como podríamos esperar, por ejemplo, en Máxima de Holanda-, sino piezas pequeñas que no acaparan la atención, se llegan a fundir con su cabello y cumplen a la perfección con la función de dejar el rostro despejado.

Han sido ya varias las veces en las que la Reina ha apostado por este complemento. Cuando fue a despedirse de la princesa Leonor en Cádiz a principios de año rescató una diadema dorada que había llevado antes la infanta Sofía. Un detalle que se interpretó entonces como un guiño a su hija menor, que no pudo estar presente en la despedida del Juan Sebastián Elcano.

La Reina Letizia con diadema. (Foto: Gtres)

Más allá de esta simbólica diadema, la esposa de Felipe VI ha llevado otras más discretas en sus últimas apariciones. La vimos con una diadema fina y oscura en Mallorca en la final de la Copa de la Reina de Waterpolo y también optó por este complemento cuando sorprendió en Asturias con su estilismo más masculino: un traje de chaqueta de raya diplomática y una blusa blanca de Sezáne con un pañuelo negro a modo de corbata.