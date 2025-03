La Reina Letizia sorprende en Oviedo con un pañuelo a modo de corbata

De un tiempo a esta parte, los trajes de chaqueta y pantalón se han convertido en el comodín perfecto del armario de la Reina Letizia, sobre todo, para actos oficiales del día a día. La esposa del Rey Felipe ha encontrado en los sastres un tipo de estilismo cómodo, versátil y formal y guarda en su armario una amplia colección de diferentes colores y siluetas. Algunos de ellos incluso con un complemento tan especial como los chalecos. Sin embargo, hasta ahora no la habíamos visto con corbata o cocn un pañuelo a modo de este accesorio tan típicamente masculino.

A pesar de que la Reina tiene bastantes blusas con lazada y se las pone de manera recurrente, es la primera vez que ha dado un paso más y se ha colocado un pañuelo que hace las veces de corbata. Un complemento que se conoce como lavallière, y que debe su nombre a la duquesa de Lavallière. Este accesorio se convirtió en uno de los preferidos del diseñador Yves Saint Laurent y está inspirado en los lazos que llevaban en el pasado los hombres. Un lazo que dio paso a la corbata más adelante y que en el caso de las mujeres evolucionó en el pussycat bow, tan habitual en las blusas femeninas desde el siglo XX.

La Reina Letizia en Asturias. (Foto: Gtres)

El ‘look’ de la Reina Letizia

En esta visita fugaz a su ciudad natal, doña Letizia ha optado por un nuevo traje sastre de pantalón. Se trata de un conjunto en raya diplomática firmado por Sandro y con una clara inspiración masculina. El traje está compuesto por un pantalón de pernera ancha y una chaqueta con botonadura cruzada que la Reina ha llevado abrochada. Bajo la misma solamente se podía ver una blusa de color blanco y el lazo a modo de corbata.

En cuanto al calzado, doña Letizia ha elegido en esta ocasión unos mocasines negros de piel de tacón cuadrado. Un tipo de calzado que reforzaba aún más el toque masculino de este estilismo. Como joyas, la esposa de Felipe VI ha llevado unos pendientes de la firma Gold & Roses de inspiración floral, así como su inseparable sortija de oro de Coreterno, de la que nunca se separa. Además, ha llevado el cabello semirrecogido con una diadema fina y un maquillaje suave.

La Reina Letizia con traje oscuro y corbata. (Foto: Gtres)

Las palabras de la Reina

Como suele ser habitual en este tipo de actos, doña Letizia ha pronunciado unas breves palabras al finalizar el acto. La Reina ha expresado su preocupación por la explosión que tuvo lugar en Mieres y que, afortunadamente, no ha causado muertes.

Una vez más, la esposa de Felipe VI ha reforzado su compromiso con la situación de los afectados por una enfermedad poco prevalente y sus familias. Doña Letizia ha comentado que estar en Oviedo en esta jornada le hace especial ilusión y ha hecho una referencia a todos los periodistas que estaban cubriendo el acto y cuya labor es dar visibilidad a un tema tan importante. La cita se ha celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe, el mismo escenario en el que cada año tiene lugar el concierto previo a la entrega de los premios de la Fundación Princesa de Asturias.

A pesar de que la Reina ha explicado que ella no puede añadir nada más a lo que ya se ha tratado durante el acto y sobre la situación actual de las enfermedades raras, pero sí que ha recordado a algunas personas afectadas por patologías poco prevalentes con las que ha tenido la oportunidad de tratar a lo largo de los años. Algunas de ellas, desafortunadamente, ya han fallecido. Porque este año el foco estaba puesto especialmente en las personas que hay detrás de cada enfermedad y en el entorno que tiene que convivir con ella. Un entorno al que es necesario apoyar y ayudar, porque la salud mental del cuidador también es fundamental.

La Reina Letizia en un acto en Oviedo. (Foto: Gtres)

«Recibo muchísimos mails de madres. Alguna vez algún padre me ha mandado una carta también», ha dicho la Reina, que ha dicho que todas esas madres empiezan sus mensajes de una manera similar. «Me dirijo a usted con la esperanza de una madre que haría lo que fuera por salvar la vida de su hijo». Doña Letizia ha explicado que todas ellas le insisten en que no se canse y que no deje de pedir más investigación y más recursos, entre otras muchas cosas. «Mi hija se muere, mi hijo sufre, yo no puedo más de dolor, de frustración, de impotencia, de cansancio… me falta la vida, me falta el aire, me falta todo», ha dicho doña Letizia que le transmiten las madres, pidiéndole ayuda para que continúe trabajando por buscar ayuda y apoyo para los afectados por este tipo de dolencias.

La agenda de la Reina

Doña Letizia retomará sus compromisos el día 5 de marzo en Madrid. La Reina participará junto al Rey Felipe en la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), justo el día en el que la princesa Leonor llega a Montevideo, segunda escala en el continente americano de su travesía a bordo del Juan Sebastián Elcano. El domingo viajará a Mallorca para la final de la Copa de la Reina de Waterpolo.