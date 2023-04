Sandalias planas para ir cómoda: Massimo Dutti sabe lo que quieres

Hay distintos tipos de calzado, de cuña, con plataforma y aquellos más cómodos para el verano. Es el caso de las sandalias planas para ir cómoda. Son de Massimo Dutti.

Destacan por llevar hebillas y poder combinar con cantidad de prendas. Te contamos todas las características de este calzado que ya es el favorito de todas.

Massino Dutti apuesta por las sandalias planas para ir cómoda

Son las sandalias de alta calidad por su diseño y material. Destacan por estar confeccionadas con piel de vacuno y llevan el detalle de la doble hebilla que impacta y ha sido uno de los modelos más demandados en los últimos tiempos.

Materiales de alta calidad

Además este zapato es de gran calidad gracias a los materiales empleados. El corte es de piel vacuno 100% y el forro de piel caprina 100%, mientras que la suela es de estireno butadieno estireno 100%.

Para cuidar del calzado, debes hacer caso a las especificaciones de la web y la marca. Estos zapatos no se pueden lavar, no se usa lejía, no planchar, no limpiar en seco, no usar secadora, y no sumergir en agua.

Para más señas, explican que el cuero o el charol debe limpiarse con trapo de algodón seco,, mientras que el ante o el nobuk se limpia con cepillo suave o esponja dura. Mientras que en el cuero se pueden aplicar ceras incoloras o al tono de la piel.

Completa tu look

Estas sandalias son factibles con vestidos, pantalones cortos y hasta con traje chaqueta para ir a la oficina cuando hace más calor.

Tenemos la americana en negro que tiene un precio de 149 euros, también están las gafas de sol cuadradas de precio 59,95 euros, el cinturón de piel de 39,95 euros, los vaqueros de colores y hasta pitillos y shorts para bajar a la playa.

Cuánto cuestan las sandalias

Están en la web de Masimo Dutti y su precio es de 89.95 euros, en variedad de tallas: de la 35 a la 42. Por esto debes elegir la tuya y hacerte con este modelo antes de que empiecen a agotarse las tallas.

Lo ideal es que compres los zapatos en la misma web para ganar tiempo y evitar así desplazamientos. Si bien también la puedes buscar en la tienda física si tienes alguna cerca. No te las pierdas y combina ya con todo lo que tengas estas sandalias de máxima calidad y comodidad. ¡A por ellas!