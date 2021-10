Pull & Bear apuesta por un clásico de los años 90 que volverá a marcar tendencia

Seguro que muchas de nosotras hemos llevado estos complementos alguna vez, quizás en color negro, y ahora están en múltiples colores. Por esto, Pull & Bear apuesta por un clásico de los años 90 que ahora se renueva, y sí, vuelve a estar en tendencia.

Son los chókers, que quedan estupendamente bien, a modo de gargantilla, en nuestro cuello. Pull & Bear tiene un estupendo pack de estos complementos elásticos, por el precio de 4,99 euros. En total van en packs de 5 y están en varios colores para que puedas ponerlos todos juntos o bien uno cada día.

Vuelven los chókers, un clásico renovado

Si rebuscas entre los complementos para lucir mejor en forma de bisutería, de collares o pulseras, seguro que encuentras uno de ellos. Y de color negro, porque era el que había anteriormente.

Seguramente estará ya algo dado, porque era ese accesorio, que, con el tiempo, y si estirabas más de la cuenta, cedía un montón y entonces se quedaba grande.

Pero en este caso, siempre le puedes dar dos pasadas al cuello o bien llevarlos en forma de pulsera, porque también suelen estar para tal fin.

En todo caso, el color era negro y la ventaja de los chókers de ahora es que vienen en múltiples colores, lo que permite no sólo llevar varios de estos diferentes colores si no también combinarlos perfectamente con tu vestuario.

Que llevas el pantalón en rojo, pues el complemento en el cuello en este tono, o bien si vas con un look denim en azul, puedes ponerte el de este color. Dan un aire mucho más juvenil a todo tu outfit pero si quieres ir elegante, también vale, porque entonces puedes ponerte el de color blanco, con un traje chaqueta o vestido de este color, el negro clásico de toda la vida con ropa de este color, o bien el de color marrón, que siempre es algo más sobrio y serio que el resto de colores.

Están confeccionados en 90% plástico y 10% acrílico. Se recomienda entonces no lavar, ni usar lejía, no planchar y no limpiarnos en seco. Vamos, que son accesorios que puedes llevar con aquello que se antoja, y estarás en toda tendencia. Si lo prefieres, también te lo puedes poner en el pie, siempre que les des dos pasadas, y vayas con deportivas y se vea.

Por suerte, tenemos muchas reminiscencias de otros años, con este clásico de los años 90, así que aprovecha y copia el estilo de aquella época.