Este otoño los colores tierra serán tus aliados: ¿cómo introducirlos en tu armario?

Si bien es muy tentador dejarnos llevar por las combinaciones que intercalan gris, blanco y negro en cuanto bajan las temperaturas, pues aparentemente no hay error posible con ellas, tanto las revistas de moda, como los escaparates e incluso la propia naturaleza en el cambio de colores de las hojas nos lo está advirtiendo: este otoño los colores tierra serán tus aliados.

A veces, las prendas de este color van quedándose en el fondo del armario y dejamos sin usar aquellas piezas que una vez nos compramos porque estaban de moda y nos resultaron bonitas.

La parte positiva pero, es que aunque no lo parezca, el marrón y toda la gama de colores tierra también son un importante activo en ese estilo minimal tan cómodo en el que todo combina sin esfuerzo: no pasan de moda y en cuanto les pilles el truco te aseguramos que no podrás dejar de usarlos.

Sigue leyendo porque a continuación te explicamos los trucos que necesitas conocer para introducir con éxito las tonalidades tierra en tus outfits otoñales.

Empieza con un pantalón beige

El beige es uno de los colores de la gama de las tonalidades tierra con el que más sencillo te puede ser empezar, pues su función es muy similar a la del color blanco pero aportando un poco más de calidez y creando la transición perfecta entre los looks más veraniegos y los más otoñales.

A partir de octubre, usar un pantalón beige es una de las opciones más acertadas para aportar un poco de luz a tus outfits, y es que puedes combinarlo con camisas blancas o negras para un look de lo más elegante, y añadir un toque de personalidad con una americana caqui o a cuadros.

En este color también puedes conseguir algún favorecedor trench, complementos para el pelo o en forma de bolso, o incluso jerseys que conseguirán iluminarte la cara si los usas encima de algún vestido camisero más oscuro.

Usa marrones más oscuros para aportar elegancia a tu look

Y aunque los colores café o chocolate los solamos asociar más al mundo de la decoración o la peluquería, introducirlos en nuestro armario cuando las hojas empiezan a cambiar de color será también un éxito, tanto en chaquetas de piel estilo biker como en zapatos y cinturones, la unión de los cuales conseguirá unificar cualquier look mientras sean en el mismo tono de marrón. Son los colores tierra del momento.