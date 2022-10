PolyGel, la solución perfecta para tener las uñas de Rosalía sin salir de casa

Si estás pensando en modificar el largo de tus uñas, aunque no quieres que la estructura de las tuyas se deteriore por completo, en este post encontrarás la solución. Y es que, aunque hasta ahora la única manera de tener unas uñas al más puro estilo Bad Gyal era hacer uso del acrílico o del gel, lo cierto es que ahora este sector se ha reinventado al sacar a la luz el PolyGel, una fórmula revolucionaria que promete ser un must have en todos los salones a partir de ahora.

Este nuevo invento promete combinar lo mejor de los sistemas de construcción de uñas acrílicos y lo mejor de los de gel, con un resultado de lo más innovador que aporta a la nueva uña ligereza, fuerza y flexibilidad sin olores extraños. Por si fuera poco, su aplicación es bastante sencilla ya que el producto esta dentro de un dispensador en tubo que permite usar la cantidad idónea para la uña sin desperdiciar ni un ápice del mismo, extendiendo la duración del artículo al máximo.

Su aplicación es bastante sencilla, y puede llevarse a cabo por medio de un profesional o intentarlo en casa. En primer lugar, habrá que retirar la cantidad justa de PolyGel del tubo, luego cortar el producto y aplicarlo sobre la uña para después moldearlo al gusto con un pincel, que tendrá que secarse posteriormente durante 30 segundos en una lámpara LED. Además, cabe destacar que este producto ya cuenta con el color integrado por sí mismo, así que no será necesario hacer uso de otros esmaltes si eliges una tonalidad que te encante desde el primer momento. Para poner el broche de oro, coge una lima y pule el producto al gusto con el objetivo de dar la forma deseada, y después si lo prefieres, añade otro esmalte con distintos estampados.

Pese a que a priori pueda parecer que son menos resistentes que las acrílicas o las de gel, las uñas de PolyGel tienen una duración de hasta 4 semanas, siendo especialmente fuertes y dando la oportunidad a aquellas personas que se decantan por ellas de cambiarlas en un periodo breve de tiempo si el resultado no es el que esperaban, a diferencia de otros métodos, que son más difíciles de remover e incluso el intento de hacerlo puede causar daños irreversibles en la propia uña natural, haciendo que se creen las odiadas capas.

Dada la gran demanda de estos artículos en cuestión de semanas, podría decirse que los precios de todos los productos necesarios son asequibles para todos los bolsillos, rondando en torno a los 20 y 30 euros y estando disponibles en plataformas de lo más conocidas como Amazon. Así que, si aún no tienes tus uñas a tono de cara a esta Navidad, hazte con tu kit ante de que se agote.