No has visto otra igual: la chaqueta que eleva tus looks no está en Zara ni en Mango

La chaqueta que eleva tus looks no está en Zara ni en Mango por lo que, habrá llegado el momento de descubrir una empresa española, Coosy. Una de las marcas de moda que no duda en lanzar sus diseños al mundo con una calidad y una atención máxima. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que podemos conseguir en estas rebajas, hay una pieza que es el básico incombustible. El eje central que hará realidad unos looks de lujo, una buena opción que se ha convertido en el mejor aliado de un extra de buenas sensaciones.

Es momento de apostar claramente por un tipo de detalle que puede marcar la diferencia. Atrévete a conseguir una chaqueta de esas que impresionan, que no encontrarás en ningún otro lugar y que puede acabar siendo la que marque un antes y un después. Sin duda alguna, ha llegado el momento de poner en práctica una serie de detalles que pueden ser claves. La mejor inversión posible es en una buena chaqueta, que será nuestra carta de presentación en invierno, Coosy tiene una de las mejores.

Ni está en Mango ni en Zara

España es uno de los países más afortunados en cuando a moda se refiere. Es especialista en estas low cost que son todo un ejemplo para seguir en el resto del mundo. En concreto, debemos empezar a pensar en el buque insignia de la moda española.

Zara se ha convertido en todo un referente que rara vez podemos dejar escapar. Siempre tiene alguna prenda o complemento que nos impresione y que acabará siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Si estás pensando en hacer realidad este tipo de elemento, no lo dudes.

Podrás conseguir un tipo de detalle que puede acabar siendo una opción para todas. Lo mejor de marcas como Zara o Mango es que disponen de unos precios que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia en estos próximos días.

Hay más marcas de este tipo que intentan ofrecer la mejor calidad posible con diseños españoles. En este caso, descubriremos la marca revelación, la favorita de influencers y de expertas en moda. Coosy se va haciendo un hueco entre los profesionales, pero, sobre todo, entre los que saben de moda y buscan lo mejor sin dejarse el sueldo en ello.

Esta es la chaqueta que elevará todos tus looks

Tal y como se nos presenta esta marca en su web: «Coosy es una marca de moda femenina diseñada y producida al 80% en España. En Coosy creamos prendas contemporáneas y atemporales para todos los momentos de su vida. Huimos del ritmo actual de colecciones ofreciendo una propuesta versátil que aúna feminidad y funcionalidad con la visión creativa de hacerla accesible para todas las mujeres. Apostamos por la producción nacional desarrollando el 80% de nuestras colecciones en talleres de cercanía localizados en España.Huimos del calendario tradicional de colecciones porque creemos en una producción y un consumo responsable de moda. Nuestro ciclo de producción nos permite trabajar de una manera humana y cercana con todos nuestros proveedores. Trabajamos activamente comprometidos con el medio ambiente. Un elevado porcentaje de nuestras colecciones están producidas utilizando tejidos orgánicos, reciclados o técnicos certificados y trazables. Trabajamos con talleres que promueven el trabajo de grupos de mujeres en riesgo de inclusión social».

Es una marca que cumple con todos los valores que queremos ver y nos presenta un tipo de chaqueta que impresiona: «Brilla con elegancia y estilo con esta chaqueta corta de tweed dorado, adornada con lentejuelas que aportan un toque de glamour único. Su diseño oversized y estructurado combina comodidad y sofisticación, convirtiéndola en una pieza imprescindible para eventos, fiestas o looks casual-chic. Perfecta para destacar en cualquier ocasión, esta chaqueta es ideal para combinar con jeans para un estilo desenfadado o con vestidos para un outfit más formal. Confeccionada en un tejido de alta calidad en tonos cálidos, refleja lujo y exclusividad en cada detalle. ¡Añade esta prenda a tu armario y redefine tu estilo con una pieza de tendencia que no pasa desapercibida!».

Hazte con ella, por sólo 99 euros. Un buen precio para una marca propia que lo tiene todo y más. Podrás conseguir una prenda de esas que impresionan a un precio de lujo, por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en el que puede acabar siendo lo que marque la diferencia.

Hazte con este tipo de chaqueta que tiene un aspecto de lujo silencioso, seguro que podrás descubrir un tipo de chaqueta que elevará todos tus looks. Descubre esta marca española que lo tiene todo y más para poder triunfar. Es un buen básico para esta temporada que está por llegar.