Ni pitillo ni ‘mom fit’: los vaqueros de Zara que hacen tipazo

Los vaqueros son una prenda popular que todas nos hemos puesto durante años. Al paso del tiempo han evolucionado y ahora hay cantidad de formas que no podías imaginar hace ya tiempo. desde los estrechos a los más anchos. Un ejemplo de ello son los vaqueros de Zara que hacen tipazo y ofrecen un estilo muy particular.

Si entiendes de moda, sabes perfectamente que estos jeans son unos de los más llevados del momento. No solo combinan con todo, ofrecen elegancia a cada uno de tus looks, son cómodos, algo más anchos y en la cintura permiten mostrar tu tipo como nunca. Están en Zara y los compras tanto dentro de la web para no tener que moverte como en sus diversas tiendas físicas. ¡Corre a buscarlo antes de que se agote!

Los vaqueros de Zara que hacen tipazo y debes tener

Hablamos de los jeans zw collection wide leg tiro alto bolsillos. Destacan por ser Slim Fit – Relaxed Leg – Tiro Alto. unos vaqueros marine de tiro alto con bolsillos de plastrón en espalda. Bajo acabado sin costura. Cierre frontal con cremallera y botón.

Si lo que quieres es saber de qué materiales está confeccionado, destacamos: 82% algodón, 17% poliéster y 1% elastano. Y entre sus cuidados, además de mirar la etiqueta que es donde están especificados, se establece que para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

Lavar a máquina max. 40ºC centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 150 º C

No limpieza en seco

Se puede usar secadora temperatura reducida

Los jeans más estilosos en tres colores diferentes

Además del negro, los jeans se elaboran en dos colores más, siempre oscuros para que tu elegancia sea la misma con cada tono.

En negro, lo puedes combinar con las siguientes prendas para poder completar tu look:

Top satinado zw collection: Top satinado de cuello alto y manga caída. Cierre en espalda con cremallera oculta en costura.

Botín plataforma piel: zapato tipo botín en piel. Tacón con plataforma. Parte elástica en la caña. Cierre mediante cremallera lateral. Acabado en punta redonda.

Jersey punto liso: jersey con cuello redondo y manga larga.

En color añil, tienes unos jeans mucho más originales por ser un tono algo menos visto. Los puedes combinar con las siguientes prendas:

Chaqueta punto rombos lentejuelas: de cuello redondo y manga larga. Detalle aplicación de lentejuelas. Bolsillos delanteros. Cierre frontal con botones.

Camisa satinada bolsillos zw collection: camisa confeccionada en hilatura de viscosa 100%. Cuello solapa y manga larga acabada en puño. Falsos bolsillos de vivo con solapa en pecho. Bajo asimétrico redondeado. Cierre frontal con botones ocultos con solapa.

Zapato tipo botín en serraje: detalle de pespunte y tachas metálicas en el cuerpo. Tacón fino. Acabado en punta. Altura del tacón: 6 cm.

En color azul acaba siendo algo más clásico si bien estamos hablando de un azul oscuro que va perfecto en esta época del año. tienes este color para combinar con:

Chaqueta punto botón dorado: chaqueta de cuello redondo y manga larga. Bolsillos delanteros de plastrón. Acabados en rib. Cierre frontal con botones dorados.

Jersey soft punto liso: jersey básico de cuello redondo y manga larga. Acabados en rib.

Jersey chaleco punto rombos: jersey chaleco de escote pico y manga sisa. Acabados en rib. Bajo con aberturas laterales. Detalle de tejido efecto cepillado.

Cuál es el precio de los vaqueros de Zara que hacen tipazo

Los tienes en la web de la marca y en las diversas tiendas físicas a un precio de 29,95 euros. Una pieza que puedes comprar ahora y además regalar a alguien de tu familia o bien a una amiga que sabes que le va a gustar.

En cuanto a tallas: el negro tiene tallas que van de la 32 a la 46, el color añil tiene tallas que van de la 34 a la 46, respecto al color azul oscuro también las tallas son amplias al poder escoger de la 32 a la 46. Desde Zara establecen que este producto tiene una talla más pequeña de lo habitual. Si no sabes bien cuál es tu talla y pueda ir perfecta con este vaquero, entonces puedes consultar en la guía de tallas de Zara.

Otros vaqueros de Zara a comprar

Jeans trf wide leg cinturilla cruzada tiro alto

Jeans de tiro alto y cinco bolsillos. Pierna ancha extra larga. Cierre frontal asimétrico con cremallera y botones metálicos.

Jeans trf wide leg tiro alto

Jeans de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Cintura con trabillas. Pierna ancha larga. Cierre con cremallera y botón metálico.

Jeans trf wide leg tiro alto full length

Jeans de tejido rígido con tiro alto y cinco bolsillos. Cintura con trabillas. Pierna ancha larga. Cierre con cremallera y botón metálico.