Ni anorak ni plumíferos: la chaqueta acolchada elegante de Massimo Dutti que triunfa entre todas las pijas

Pásalo en grande y sé la más elegante con esta chaqueta acolchada elegante de Massimo Dutti. La llevan las pijas y con ella dirás adió a los plumíferos. Pues hay momentos en los que no hace tanto frío pero estamos igualmente en invierno. Así que entonces toca llevar esta chaqueta algo menos gruesa y fina, y resultona a la vez.

Sabes que en esta tienda hay siempre ropa algo más trabajada y exclusiva. De ahí que los precios sean también algo más caros que los de otras tiendas similares. Compras la chaqueta acolchada tanto en la web, de forma rápida y cómoda, como en sus diversas tiendas físicas. Así te la pruebas y ves cómo te queda. La tienes para muchas ocasiones y te va a durar tiempo.

Cómo es la chaqueta acolchada elegante de Massimo Dutti

Como hemos destacado, se trata de la chaqueta acolchada rombos ligera. Con ese acolchado que tanto se lleva que en este caso es algo más ligero. Destaca por muchas cosas como los dos bolsillos laterales. Es guateado con pespuntes formando rombos.

Cómo se confecciona

En exterior, en poliamida 100%

Con forro de poliamida 100%

Además contiene al menos, 100% poliéster reciclado certificado rcs.

En exterior, se confecciona en 100% poliamida reciclada certificada rcs con materiales certificados.

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico.

El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Con poliamida reciclada certificada RCS, esta fibra se fabrica a partir de residuos de poliamida y otros productos de desecho, como las redes de pesca. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas.

Está certificada conforme al Recycled Content Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cuáles son los cuidados de esta chaqueta acolchada

Lavar A Maquina Max. 30ºc. Centrifugado Corto

No Usar Lejía / Blanqueador

Planchar Maximo 110 º C

No Limpieza En Seco

No Usar Secadora

Así puedes combinar la chaqueta acolchada

Camiseta cuello subido mezcla algodón

Camiseta confeccionada con tejido en mezcla de algodón. Manga larga. Cuello subido. Tejido fino y ligero.

Jean denim straight fit

Tejido 100% Algodón. Pantalón Straight fit: este fit presenta una silueta recta desde la cintura hasta el tobillo, sin ajustes adicionales en las piernas, no es demasiado ajustado ni demasiado holgado. Cintura con trabillas. Cierre mediante cremallera frontal oculta por tapeta abotonada. Diseño de cinco bolsillos.

Mocasín antifaz

Realizado en piel de vacuno. Forro interior trabajado con piel. Detalle antifaz. Pespuntes a tono. Detalle fruncido. Incluye plantilla AIRFIT®: Plantilla técnica flexible de espuma, diseñada para ofrecer un mayor confort.

Gafas de sol angulares

Gafas de pasta. Lentes con filtro de protección UV III. Incluye una funda protectora de piel con grabado. Gafas de sol de uso general. Alta protección contra el reflejo del sol. Buena protección UV. Advertencia: Producto no apto para uso nocturno o para mirar directamente al sol. No apto para obtener protección frente a fuentes de luz artificiales; como las lámparas de solárium. No apto para conducir durante el crepúsculo o la noche. No apto para obtener protección frente al riesgo de impactos mecánicos.

El precio de la chaqueta acolchada elegante

Tiene un precio de 89,95 euros en tallas que van de la S a la M. corre o la chaqueta vuela. Hay en otros colores y modelos.

Otras chaquetas de Massimo Dutti

Chaqueta acolchada rombos en negro

Chaqueta larga acolchada con forro interior de plumas confeccionada en tejido técnico . Cuello redondo. Cierre mediante cremallera. Dos bolsillos laterales con solapa abotonada tipo snap.

Chaqueta corta acolchada rombos

Chaqueta acolchada con forro interior. Cuello con tira abotonada. Cuello en tejido de pana . Cierre mediante snap imantado oculto. Dos bolsillos laterales. Forro interior.

Chaqueta ligera acolchada botones snap

Chaqueta con acolchado ligero. Cuello con tira abotonada. Cierre mediante botones tipo snap. Dos bolsillos laterales. Bajo redondeado. Guateado con pespuntes formando rombos. Forro interior. Tiene un corte holgado.

Chaqueta acolchada plumas cuello alto

Chaqueta acolchada con relleno interior de plumas. Cuello alto abotonado. Cierre mediante doble cremallera. Dos bolsillos con solapa.

Chaqueta acolchada con capucha

Chaqueta acolchada con relleno interior de plumas. Cierre mediante doble cremallera. Cuello alto con capucha ajustable. Dos bolsillos con solapa. Prenda ligera.

Bomber rombos botonato

Chaqueta tipo bomber confeccionada con tejido en mezcla de lana. Cuello redondo. Cierre mediante botones tipo snap. Guateado con pespuntes formando rombos. Dispone de prenda a conjunto.

Chaqueta acolchada con bufanda botones

Chaqueta acolchada con bufanda a conjunto. Puño abotonado. Cierre mediante botonadura lateral. Dos bolsillos laterales. Forro interior. Acabado crinklle.