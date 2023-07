Massimo Dutti nos enamora con el vestido halter de lino con un color que debes fichar ya

De lino, largo y con un color top. Es el vestido halter de lino con un color que nos gusta a todas. Está en dos colores distintos y por ello lo debes tener.

Te contamos todas las características de esta prenda que puedes tener en diversas tallas. No te lo pierdas.

El vestido halter de lino top

Es una prenda midi que se cierra mediante un botón en la parte posterior del cuello. Con ese estilo tipo cuello halter que ofrecen mayor elegancia a toda clase de prendas. El bajo lleva una abertura lateral y un cordón decorativo que también te puedes atar.

Además está confeccionado en 100% lino de cultivo europeo. Este lino se cultiva sin irrigación artificial y no utiliza semillas modificadas genéticamente ni defoliantes. Según la marca de Inditex, se produce en Europa occidental siguiendo el estándar EUROPEAN FLAX® de la Confederación Europea de Lino y Cáñamo (CELC).

Cómo lo podemos cuidar

Este vestido se confecciona en lino y por ello hay que tenerlo en cuenta a la hora de lavarlo. Esto y las especificaciones que ponga la etiqueta.

La prenda debe lavarse a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar maximo 110 º c, no usar secadora. Con estos consejos seguramente tendrás vestido para rato, es decir, te va a durar más y es lo que necesitamos para que nuestra prendas no se estropeen antes.

Completa tu look

Una de las cosas buenas de esta prenda es que te la pones ahora, dentro de un mes o dos, con un cardigan y va perfecto. Además es versátil porque va bien tanto para dar una vuelta, ir al trabajo o bien salir por la noche algo más informal.

Massimo Dutti tiene variedad de prendas o complementos que van bien con este vestido. Es el caso de la sobrecamisa en lino color azul oscuro. Su precio es de 99,95 euros. También están los pendientes dorados de 25,95 euros, y el bolso de piel para la próxima temporada que te puedes comprar tanto en color marrón o negro. Su precio es de 79,95 euros.

Cuánto cuesta el vestido

El vestido de lino tiene un precio de 69,95 euros, y las tallas ahora disponibles son de la S a la XL. Así tú eliges si lo quieres algo más apretado o bien holgado. En todo caso, tiene la garantía y seguridad de la marca Massimo Dutti. Puedes comprar tranquila y para siempre cantidad de prendas.