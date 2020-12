Estas son las mascarillas que triunfarán estas navidades

Las mascarillas se han convertido, sin lugar a dudas, en el complemento de la temporada. Ojalá no hubiera sido así pero la pandemia ha conseguido modificar al completo nuestro estilo de vida y, como no podría ser de otro modo, también la moda. Al ser de uso obligatorio han pasado a ser parte de nuestros looks del día a día y ya no es extraño ver quien las combina con los tonos o prints del resto de su outfit. Estilo ante todo. Desde grandes casas de moda, a cadenas low cost pasando por pequeños diseñadores, nadie se ha quedado al margen de esta nueva necesidad y el catálogo es infinito. Tanto que ya hay modelos que son auténticas joyas.

Es el caso de la colección de mascarillas que ha lanzado recientemente Rocío Osorno. La diseñadora sevillana se caracteriza por usar materiales de fantasía como las lentejuelas, el tul y los brillos en sus vestidos de novia e invitada, un carácter que ahora ha querido trasladar a esta nueva cápsula centrada en este accesorio de protección, que se perfila como un acierto las próximas Fiestas. Cierto que no estamos para panderetas este 2020 pero, aunque no queramos tirar la casa por la ventana con el look de este año, con solo un complemento podemos mantener ese punto festivo al que tampoco es sano renunciar.

Ella misma anunciaba hace un tiempo que estaba involucrada en un nuevo proyecto, que finalmente vio la luz el pasado 12 de noviembre. Se retrasó más de lo previsto porque están homologadas y querían garantizar que cumplen todas las medidas de seguridad exigidas. Bordados, lentejuelas, satinados, estampados florales… Un total de 29 mascarillas que son casi piezas de joyería y que, como un buen complemento, son capaces de sofisticar cualquier look por básico que sea. ¿El precio? Desde 16 a 25 euros.

Todas las mascarillas se confeccionan a mano en su taller de Sevilla utilizando tres capas de tejido. Una interior de tejido suave (100% algodón), una intermedia de TNT (70 gr/m2) homologado que funciona como filtro antibacteriano y una externa con tejidos exclusivos de Rocio Osorno. Tal y como apuntan desde la propia web “Este producto no es un equipo de protección individual ni un producto sanitario” BOE 109 10/04/2020 sino un dispositivo de protección individual”. Y es que la moda está bien, pero antes está nuestra seguridad.

Están homologadas por Innova, tienen una respirabilidad (PA/cm2) 50 y una eficacia filtración (BFE%) del 92%. Son reutilizables y lavables. Según las instrucciones, se recomienza desinfectar con producto virucida autorizado, lavar a mano con abundante agua y jabón para eliminar cualquier resto químico y dejar secar. En caso de usar lavadora, se advierte usar bolsa protectora, lavar detergente normal, agua a 60°C y ciclo sin centrifugado. Dada la complejidad de la pieza, hay que destinar al menos 4 horas para el secado al aire libre.

Casada con Coco Robatto, senador de Andalucía por VOX, Osorno se convertía en mamá por segunda vez el pasado 20 de abril. Ese día llegaba al mundo Luis y fue, tal y como ella misma compartió en redes junto a una fotografía del recién nacido, “el segundo día más feliz” de su vida. El primero, el nacimiento de Jacobo el 30 de noviembre 2018. Son precisamente las redes su principal canal de comunicación, ahora también convertido en un catálogo de mascarillas, donde posa con diferentes modelos combinados con looks urbanos e informales y estilismos de invitada. Algunos de ellos ya están agotados en la tienda online, algo que no es de extrañar dado el potente imán que tiene la influencer andaluza.