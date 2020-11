Rocío Osorno lleva las botas virales de Zara más cómodas y deseadas del momento

Zara está triunfando esta temporada con las botas que vende, Rocío Osorno ha sido la última influencer es descubrir un calzado que se agota por momentos. Las botas de agua de Zara que han lucido desde Sara Carbonero hasta Laura Matamoros han sido el primer éxito de la temporada de la marca low cost, pero no han sido las últimas. Unas botas destinadas a ser virales en las redes sociales de nuevo, las influencers como Rocío Osorno ya empiezan a lucirse son una de las prendas más deseadas. Además de ser preciosas y cómodas, se venden por la mitad de lo que costaba el anterior modelo muy similar a este.

Las botas virales de Zara más cómodas y deseadas del momento las lleva Rocío Osorno

Estas nuevas botas virales se parecen mucho a las botas de agua que conquistaron las redes sociales hace unas semanas. Tienen la suela de goma que tanto gusta, pero a diferencia de las anteriores, son negras. Además de estos detalles tiene un precio que no llega a los 40 euros, una excusa perfecta para no quedarse sin ellas. Desde el número 35 hasta el 42 podremos hacernos con un par de botas de Zara virales y todo terreno.

Nos cansaremos de ver botas de Zara con la suela de goma. Esta suela está convirtiéndose en una de las más demandadas. Atrás quedan los tacones en unos días en los que hay que correr y caminar a gran velocidad. Se busca la comodidad, el confort y también el hecho de que los días lluviosos no nos entre nada de agua, un plus dependiendo de la zona en la que vivamos.

Son de caña alta. Para las que pasamos frío o queremos alargar la pierna, el hecho de que estas botas de Zara sean tan altas es un plus. No necesariamente quiere decir que las llevemos con minivestidos, faldas cortas o leggins, la realidad es que se adapta tan bien a la pierna que podemos llevarlas con casi cualquier prenda.

El negro combina con absolutamente todo. Si hay un color básico en cualquier armario, pero especialmente en cualquier zapato o bota ese es el negro. Este tono nos permite combinarlo con una gran variedad de complementos o prendas, estampadas o lisas. Son unas botas perfectas con un tono, que, además, es fácil de limpiar, con un trapo húmedo nos quedarán espectaculares.

Se cierran con cremallera interior que no se nota y valen solo 39,95 euros. Estos dos detalles con fundamentales, por un lado, se adaptan bien gracias a la cremallera, no debemos tener miedo a que no nos entren o que se nos queden muy sueltas. Además, por ese precio son un chollo que nos puede solucionar una gran variedad de looks de todo tipo. Estas botas lo tienen todo y más.

Rocío Osorno es una de las primeras influencers en lucir las nuevas botas virales de Zara, pero no será la única. Se están empezando a agotar este calzado imprescindible este otoño-invierno repleto de acción, caminar, subir escaleras y recorrer la ciudad a pie es ahora más que nunca, necesario con unas botas como éstas.