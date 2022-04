MaryPaz se lanza con el clon de las Converse más vendidas de la primavera

El estilo comfy es tendencia en el mundo de la moda, así que ahora que ha empezado la primavera necesitamos unas zapatillas para esta estación en nuestro fondo de armario. Las Converse siempre son una apuesta segura, pero su precio no es apto para todos los bolsillos, así que las diferentes marcas de calzado crean sus propias versiones ‘low cost’, entre ellas MaryPaz. En su nueva colección para esta temporada, MaryPaz ha lanzado unas zapatillas estilo Converse que son maravillosas para los looks diarios.

Unas zapatillas abotinadas en color beige y con un estampado de margaritas precioso. La primavera es la época de las flores y de la alegría, así que el detalle de margaritas ha hecho que automáticamente se conviertan en nuestras favoritas para esta temporada.

Confeccionadas en tejido de muy buena calidad y con cierre de cordones, el clon primaveral de las Converse de MaryPaz se ha convertido en todo un éxito de ventas en los primeros días en la tienda online, hasta el punto de que hay algunos números agotados.

Y la verdad es que no nos extraña nada, porque son unas zapatillas ideales para los looks diarios: cómodas, con estilo y muy fáciles de combinar. Tratándose de un calzado deportivo, podríamos pensar que las únicas opciones que tenemos son un conjunto de chandal o un look básico de pantalón vaquero y camiseta.

Pero nada más lejos de la realidad. Si nos apetece un look arreglado y cómodo para ir a la oficina, podemos combinar las zapatillas con un conjunto de traje de chaqueta y pantalón y una camiseta. Teniendo en cuenta que son de color beige, podemos elegir un traje en color verde caqui o, si queremos arriesgarnos un poco más, en color naranja.

También podemos elegir un vestido a medida que se acerque el verano y haga más calor. A nosotras el estampado floral nos gusta mucho en esta época del año, así que podemos apostar por un vestido de largo midi con print de flores y algún detalle especial, como volantes o mangas abullonadas.

Por supuesto, para salir a dar un paseo o ir a hacer la compra, las zapatillas abotinadas al estilo de las Converse quedan genial con un conjunto sencillo de pantalón corto de algodón y un top o una camiseta.

Las «Converse» de MaryPaz están a la venta en la tienda online por 29,99 euros, desde el número 35 hasta el 42.