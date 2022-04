El vestido drapeado más asequible de Asos para una comunión

Comienza la temporada de comuniones y, si estás invitada a una y no sabes qué ponerte, este vestido drapeado de la nueva colección de Asos para la primavera te encantará. Confeccionado en 72% lyocell y 28% poliamida, es un vestido muy elegante para un evento de día, como una comunión. Además, es cómodo y resulta de lo más favorecedor para mujeres de todas las tallas.

El vestido más asequible de Asos para ir de comunión

El vestido es de tejido texturizado en color verde salvia, con falda cruzada y detalle de drapeado. La falda cruzada es versátil, cómoda y elegante, ideal para lucir las piernas y estilizar la figura. Es una prenda que se adapta a todo tipo de siluetas.

El drapeado es una técnica de costura que conforma una serie de pliegues en la tela. El vestido de la nueva colección de Asos tiene drapeado en la cintura, así que es perfecto para disimular barriga. ¡Y todavía hay más! Porque la espalda queda abierta con detalle de lazada en la parte superior.

Un vestido que acaba de salir a la venta en la tienda online de Asos y que ya está arrasando. Teniendo en cuenta que te lo vas a poner para una comunión, el look debe verse elegante y con mucho estilo.

Esta temporada los looks monocolor marcan tendencia en el mundo de la moda. Puedes aprovechar esta tendencia para combinar el vestido drapeado con unas sandalias o unos zapatos de tacón en color verde. Si eliges los zapatos, procura que tengan la punta fina para alargar visualmente las piernas.

También puedes elegir un calzado de tacón en algún color neutro, como el rosa cuarzo o el nude. Son tonos atemporales, que nunca pasan de moda, y que encajan a las mil maravillas con un look para acudir como invitada a una comunión.

En cuanto al tacón, elige uno con el que realmente te sientas cómoda. Si no estás demasiado acostumbrada a llevar este tipo de calzado, no priorices la elegancia por encima de la comodidad. Lo mejor es que el tacón sea ancho y de altura media, de no más de cuatro o cinco centímetros.

Si quieres hacerte con el vestido drapeado de tejido texturizado de Asos, está disponible en la tienda online desde la talla 32 hasta la 46, aunque hay algunas que ya están agotadas. El precio del vestido es de 58,99 euros. Los gastos tanto de envío como de devolución son gratuitos. Una prenda con la que te vas a sentir muy cómoda y te vas a ver muy elegante.