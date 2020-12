Argentina y enamorada de nuestro país, así es Lisi Fracchia, la gemóloga que ha conquistado los joyeros reales de Letizia, Máxima y doña Sofía, y que vestirá con sus complementos, el look que lucirá Anne Igartiburu el próximo jueves para despedir el año junto a Ana Obregón. Todo un hito para esta gemóloga que confiesa estar «muy nerviosa» ante la gran noche de las Campanadas 2020. «Siento mucha responsabilidad», reconoce a este digital. Pero está feliz porque la presentadora le haya elegido de nuevo. No es la primera vez que lleva sus joyas y la diseñadora afirma que siempre que las ha lucido le ha transmitido «tranquilidad con el brillo de sus ojos y me gusta sentir esa felicidad de quien lleva una joya mía».

Para Lisi es un sueño hecho realidad ver a la presentadora vasca con sus diseños para dar las Campanadas, «siendo una persona tan querida, admirada, profesional y súper trabajadora». Fracchia ha preparado unos pendientes, una sortija y una pulsera con un significado especial. Es una noche muy importante después de un año tan duro y tan lleno de tristeza. Y es algo que la gemóloga ha tenido en cuenta. Sin dar muchas pistas, sí nos ha adelantado que «están hechas con sumo cariño, dedicación, y representarán ese respeto hacia nuestros mayores», que tan presentes han estado en la pandemia y a los que, principalmente, quieren transmitir un mensaje de esperanza.

Entre las creaciones, Lisi destaca los pendientes. Realizados en oro amarillo con esfaleritas españolas en colores naranja, rojo y amarillo, son piezas únicas como todas y cada una de sus creaciones. Precisamente las esfaleritas fueron las gemas de los primeros pendientes que llevó Letizia firmadas por Fracchia. Fue durante su visita a las instalaciones de la empresa Joma Sport en Toledo. En aquella ocasión la Reina escogió un diseño exclusivo en oro amarillo mate de 18 kilates con esta gema, combinada con tsavoritas y ópalos.

«Fue un orgullo», cuenta Lisi que sintió cuando vio a doña Letizia con sus creaciones. «Fue una combinación perfecta para destacar el maravilloso color de sus ojos». La mujer de Felipe VI causó furor con estos pendientes realizados con estas gemas tan preciadas procedentes de una mina ubicada en los Picos de Europa. Los mismos pendientes llevó meses después a su visita a Estados Unidos, esta vez conjuntado con un look de inspiración setentera.

Pero Letizia no es la única reina española que ha caído rendida a las creaciones de Lisi Fracchia. La propia doña Sofía también ha tenido la oportunidad de lucir una de sus creaciones. En concreto un broche único en oro amarillo de 18 kilates, con una esfalerita española central, aguamarinas y tanzanitas, «en alusión al bellísimo color de los mares de Grecia». Una pieza que «simboliza a todos sus nietos». «La realicé hace un año, fue un encargo de una vizcondesa que se la regaló por su cumpleaños. Lo hice a partir de una fotografía en la que salía con todos sus nietos y esa mirada hacia ellos me recordaba a mi abuela», dice con cierta ternura al recordar la imagen de doña Sofía.

Además de a las ‘royals’ españolas, Lisi también ha contado con una modelo de excepción, su compatriota la reina Máxima de Holanda. La soberana del trono de Orange tiene dos pares de pendientes con turmalinas, cuarzos multicolores y berilos montados en oro de 18 kilates. Pertenecientes a las colecciones Glaciares Patagónicos y Bahianas, la diseñadora se las hizo llegar en una de sus visitas a Argentina. Y este detalle recibió una nota de agradecimiento en nombre de la reina holandesa. «Cuando la recibí no me di cuenta de que llevaba el sello real y cuando vi que era de ella me puse a dar saltos», explica.

Letizia, Máxima y Anne Igartiburu son tres de sus musas. Tres fuentes de inspiración a las que identifica con la esfalerita española, el topacio imperial argentino y el cuarzo rosa de Extremadura, respectivamente. Tres de las mujeres más destacadas de su amplia lista de mujeres que lucen sus joyas, y que no hace más que animarla a seguir trabajando «para seguir creciendo profesionalmente».

‘Royals’, grandes comunicadoras, modelos, celebs, pero Lisi Fracchia también suspira por ver a Naty Abascal llevar sus creaciones. «Es el reflejo exacto de la filosofía de la firma: elegancia, color y distinción». Echado el guante, solo queda ver a la ‘reina de la elegancia’ con unos Lisi Fracchia completando uno de sus inolvidables looks.