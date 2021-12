Esta temporada vas a mostrar tus uñas. Y lo harás con el kit de pintauñas de Sephora baratísimo para que no tengas que elegir un color y además muestres lo mejor de ti. Ya sea en fiestas o bien para maquillarlas a diario.

Cuenta con un total de 4 colores + 2 tops coat, que podrás combinar a diario y con la garantía de Sephora, siendo un producto de su colección.

Cómo es el kit de pintauñas de Sephora baratísimo

Posee un precio irresistible de 15,99 euros, en un kit muy completo al que no podrás resistirte. Los colores son: esmalte de uñas Color Hit L203 Dream escapade, Color Hit L43 It girl, Rose bouquet, Under the covers, Gold fever y el esmalte de uñas Color Hit Top coat effet gel.

Es un perfecto regalo para estos días tanto para obsequiar a los demás como para autoregalarte los mejores maquillajes para lucir unas uñas espléndidas.

¿Para qué tipo de maquillaje?

Gracias a este kit, descubre o redescubre la gama de esmaltes de uñas Color Hit. Y es de destacar que es larga duración, brillo 5 días y colores vibrantes en estos 4 tonos fáciles de llevar: un burdeos chic, un nude atemporal, un blanco trendy y un rosa tocador indispensable.

Y para completar estos 4 tonos y aportar el brillo que se merecen este fin de año, hay 2 tops coat, ¡uno de ellos con purpurina dorada!

Encontrarás entonces 4 tonos atemporales y fáciles de llevar, 2 top coat Color Hit para aportar brillo (uno transparente y otro con purpurina dorada) para tus fiestas más locas, en esta edición para Christmas.

¿Cómo se utilizan estos esmaltes?

Debemos aplicar el esmalte después de una base de esmalte de Sephora Collection, luego aplicar encima el top coat de purpurina para obtener un brillo extremo, usa el baño disolvente exprés para eliminar el esmalte.

El regalo de Navidad

Es el regalo de Navidad de este año porque viene en un estuche realmente de fiesta y además destaca por su sostenibilidad: su embalaje procede de bosques de gestión sostenible.

Como muchos otros productos de Sephora, hablamos de maquillaje sin ingredientes de origen animal siendo apto para veganos. Sephora aporta belleza extrema con su colección de productos. Cuenta con maquillaje hasta el cuidado de la piel, desde el cuidado del cabello hasta fragancias, desde el baño hasta los complementos alimenticios… Con la misión de democratizar la belleza de alto rendimiento que apuesta por un enfoque responsable.