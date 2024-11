Desde que uso esta crema todo el mundo me pregunta qué me he hecho en la cara

Con los años, la piel pierde firmeza. Cada vez se notan más las arrugas, los surcos y la flacidez, para evitarlo, la alimentación es importante y también establecer una rutina de belleza donde la hidratación es básica. Con ello, solemos aplicar variedad de productos como la crema que está de moda y que ofrece “milagros” en nuestra tez.

La podemos tener en variedad de tiendas, como en Druni, donde ahora está en oferta. Por esto no puedes dejar de tener esta crema con el fin de ofrecer hidratación de larga duración que nos va a resolver muchos problemas en nuestra piel. Ahora se verá más suave, con menos arrugas y el paso de los años no va a ser un problema. Veamos qué crema es, dónde la podemos comprar y el descuento aplicado en este momento.

La crema hidratante que ofrece “milagros” en la cara

Hablamos de la Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator, de Clinique, siendo el gel-crema hidrante larga duración. Ahora está con fórmula mejorada de la hidratante favorita más refrescante.

Esta hidratante en gel-crema sin aceites, formulada con un exclusivo biofermento de aloe y ácido hialurónico, penetra profundamente en la superficie de la piel, para conseguir una hidratación en más de 10 capas de profundidad, y, entre sus ventajas, a destacar que dura hasta 100 horas, incluso después de lavarte el rostro.

Tiene una fórmula ligera sin aceites que proporciona una hidratación que penetra en más de 10 de capas de profundidad. También aporta un 174% de hidratación al instante y mantiene la piel hidratada durante 100 horas.

La Tecnología Auto-rehidratante ayuda a la piel a crear su propia fuente de hidratación interna para rehidratarse de manera continua, y retiene la hidratación para conseguir una piel suave, fresca y luminosa.

Resultados tras su uso

Aumenta la hidratación en un +174%.

Aporta 100 horas de hidratación.

Prepara la piel y la deja suave para aplicar maquillaje.

Misma textura gel-crema ligera y adictiva, sin aceites.

Después de una semana: 99% sintieron su piel más hidratada, 95% vieron su piel más rellena, 91% vieron su piel más luminosa, 98% sintieron su piel más resistente, 95% vieron su piel más sana.

Cómo la puedes aplicar

Esta crema hidratante es ideal para todo tipo de pieles. Utiliza Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator por la mañana y por la noche sobre la piel limpia. Puede usarse encima o debajo del maquillaje, y como mascarilla de 5 minutos.

Opiniones de la crema de Clinique

Es una de las cremas referentes en años y por esto las usuarias la han comprado por Internet. En la web de Druni hay varios comentarios:

“Hidratante para piel joven”, “Agradable textura”, “calidad de precio asequible”, “Es muy hidratante muy gustosa y deja una piel preciosa”, “Genial y súper hidratante”, “Me encanta, es lo mejor que he probado en mi vida”, “Esta crema la utiliza mi hija y le funciona muy bien”, “Fresca y delicada con mi piel. Muy hidratante”, “La primera vez que la pruebo y muy contenta. Tengo piel sensible con tendencia a rojeces. Tenía piel muy seca por una zona y tras 1 semana me ha mejorado mucho. Aunque he de ir poniéndome cada 2 o 3 horas, pero por mi problema de piel muy seca. En situación normal hidrataría todo el día. Además, tiene una textura gel que no es pesada y se absorbe muy bien”, “Me encanta, he vuelto a repetir, deja la piel que parece seda”.

Cuál es el precio de la crema hidratante de Clinique

Su precio era de 29,50 euros, y ahora en Druni la tienes a menos precio: 17,70 euros, los 30 ml. Es decir, tienes un descuento del 40% en este momento. Si quieres 50 ml, entonces su precio era de 47,00 euros y ahora la compras por 27,95 euros, y los 125 ml, de precio 86,00 euros, y en este momento está a 49,95 euros. Y los 100 ml, la compras por menos precio según cada tipo de tamaño.

Otras cremas hidratantes que puedes comprar

Un gel espumoso diseñado por Apivita de la gama Just Bee Clear es perfecto para limpiar profundamente la piel y controlar el exceso de grasa, es ideal para pieles mixtas con tendencia acnéica.

Está formulado con ingredientes naturales, como el propóleo y el extracto de cítricos. Su fórmula ayuda a eliminar las impurezas y a reducir la apariencia de los poros sin resecar la piel, manteniéndola fresca y equilibrada.

Perfecto para un uso diario, este limpiador es una opción para quienes buscan una limpieza efectiva y suave. En combinación con el ácido salicílico vegetal, la alternativa natural a la molécula queratolítica ampliamente prescrita, este limpiador.

Vitry presenta su nueva loción hidratante con color sin autobronceador, L’Eau de Soleil, que ofrece un brillo natural y un tono bronceado sin esfuerzo durante todo el año.

L’Eau de Soleil de Vitry ofrece una alternativa segura y eficaz para obtener un cutis bronceado y una piel dorada, sin los inconvenientes de los rayos UV. En tan solo tres segundos, esta loción con color para rostro y escote proporciona un acabado bronceado natural, dejando la piel hidratada, radiante, sin manchar la ropa.