Cómodas, pegan con vaqueros y muy estilosas: las deportivas de Gioseppo que no te vas a quitar

Gioseppo no solo tiene sandalias a la última moda, también cuenta con unas deportivas que son una auténtica joya. La marca que patrocina la mismísima Elsa Pataky no solo es tendencia en verano, durante todo el año podemos disfrutar de sus modelos y diseños por todo lo alto. Entre el calzado de su nueva colección hay un tipo de zapatillas con las que enamorarse y no quitarse prácticamente durante todo el año. Toma nota de las deportivas Gioseppo que no te vas a quitar.

Gioseppo tiene las deportivas que no te vas a quitar

A la hora de llenar nuestro zapatero de todo tipo de zapatos, hay un básico que no puede faltar, las zapatillas deportivas que no podemos dejar escapar. Es un tipo de calzado que ha dado un paso más allá para conquistar las calles de todo el mundo. Estamos a pocos días de dejar atrás la era de la sandalia para dar la bienvenida a la de las deportivas.

La deportivas han dejado de ser única y exclusivamente para el gimnasio. Son una de esos básicos para apostar por la comodidad más absoluta. Nuestros pies no tienen porque sufrir, sino más bien todo lo contrario. Con Gioseppo parecerá que caminas sobre unas nubes, sin importar las horas o los kilómetros de recorrido, tus pies estarán bien cuidados.

Es un calzado que combina con todo. Se acabó la idea de que unas zapatillas solo combinan con el chándal. Con el traje para ir a trabajar o con un vestido para ir a tomar algo, las opciones de este tipo de complementos son enormes. Podrás hacerte con un clásico que le dará a tus looks el acabado que buscas.

El blanco es un tono atemporal. Pasarán años y años y tú siempre tendrás tus zapatillas deportivas Gioseppo en perfectas condiciones. Vas a poder hacerte con un modelo ganador de la mano de unas deportivas que siempre serán tendencia y te darán más de una alegría en todos los sentidos.

Tal y como figura en la descripción de este calzado: “Sneakers blancas de estilo retro con suela de casco con detalles microperforados. Detalle de pieza en talón color dorado. Cordones de algodón orgánico. Plantilla acolchada para un mayor confort. Forro y plantilla transpirables de poliéster reciclado. Piso de EVA muy ligero.” Hazte con ellas por muy poco dinero, solo te costarán 69 euros.