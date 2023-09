La combinación perfecta para tu cama: Ikea tiene la funda nórdica + 2 fundas de almohada rebajadísimas

Si hace un buen tiempo que venías pensando en renovar tu ropa de cama, ésta puede ser la oportunidad que estabas esperando. Ikea tiene la funda nórdica + 2 fundas almohada por un precio rebajado, una posibilidad que no deberías perderte aprovechando las ofertas de este gigante de los productos para el hogar. ¿Cuáles son las características del artículo?

Se trata de un producto realizado en telas como el algodón y el poliéster, que resultan agradables al entrar en contacto con la piel. Destaca por su tejido de fácil mantenimiento, que no se encoge ni se arruga y que es de origen sostenible, según indica la marca.

Ikea tiene la funda nórdica + 2 fundas de almohada rebajadísimas

Materiales de elaboración

La propia firma detalla que las fundas son elaboradas con un material híbrido, 52% poliéster y 48% algodón. Cabe aclarar que su poliéster es totalmente reciclado, lo que supone un menor consumo de recursos del planeta y, por tanto, menos emisiones de CO2.

Cuidados básicos

En cuanto a los cuidados de esta ropa de cama, puedes lavarla a máquina siempre que no superes los 60° C como máximo. Recomiendan no recurrir a la lejía ni tampoco secarla en secadora a temperaturas por encima de los 80° C como máximo.

Si quieres plancharla puedes hacerlo, pero en ningún caso deberías programar la plancha por sobre los 150° C.

Medidas de las fundas

Son más que suficientes para la mayoría de las camas, con unas medidas de 240×220 y de 50×60 centímetros respectivamente. Gracias a este tamaño, pueden adaptarse a casi cualquier juego de dormitorio y evitarán que el frío interrumpa tus descansos.

Precio y envíos

El precio de este producto es de sólo 12,99 euros. Eso se debe al generoso descuento por tiempo limitado que hace Ikea. Aconsejamos revisar el precio del envío a domicilio según cuál sea tu código postal en el simulador disponible en su web.

También puedes comprar este artículo tanto en las mismas tiendas de Ikea como haciendo el pedido directamente por teléfono. Recuerda que atienden al teléfono 900 400 922, de lunes a sábado no festivos, de 8h a 22h, y domingos y festivos de 10h a 20h.

Pago en plazos

Este pack de funda nórdica + 2 fundas almohada «TRÄDKRASSULA» puede ser tuyo sin que tengas que pagarlo todo de una vez. Ikea proporciona pagos flexibles con la tarjeta VISA de la empresa tanto en la tienda como para las adquisiciones por el canal online.