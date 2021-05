Las claves para decir adiós al pelo apelmazado

Muy liso, sin vida, pegado, sin volumen ni movimiento. Así es como se comporta tu pelo la gran parte de los días. Esto es porque tienes un pelo apelmazado, pero la buena noticia es que se puede tratar. Te damos las claves para decir adiós a una melena sin vida.

Con ello puedes dar más volumen y brillo a un cabello que sufre y que pide a gritos una renovación.

¿Qué champú usas?

El problema de que tengas el pelo apelmazado puede darse por muchas razones. Una de estas es no escoger el champú que vaya contigo y con tu cabello. Necesitas un producto que quite el aumento de grasa que sueles tener en el cabello y que hace que se vea de esta manera. Así los champús generalistas no valen, debe ser uno específico para ello.

Productos para dar brillo

Desde L’Oreal nos aconsejan aplicar productos para dar vidilla capilar a un pelo apelmazado. La mayor parte de estos productos dan hidratación, suavidad y facilitan el desenredado. Para ello hay que aplicar el producto después de aclararte el champú solo en puntas, masajeamos, enjugamos completamente el producto y se aplica el acondicionador. Luego aclaramos de nuevo con agua.

Profundiza en el aclarado

La misma marca de productos de belleza y peluquería nos da a conocer que a veces no aclaramos bien y este es un paso bastante importante.

Así, y tras el lavado, el cabello debe estar completamente limpio porque la tendencia natural es que se engrase más rápido de lo habitual. Hazlo con agua fría para cerrar las cutículas capilares y los poros del cuero cabelludo.

¿Cómo secamos el cabello?

El siguiente paso, que quizás no haces correctamente, es el secado de tu pelo. L’Oreal nombra que debemos potenciar el volumen del cabello. Y un método para hacerlo es colocar el secador en posición vertical con la boquilla apuntando al suelo y retirar la humedad del pelo separándolo o despegándolo lo más posible del cuero cabelludo.

Tratamientos a fondo

Si el pelo es muy fino y se engrasa demasiado, quizás deberíamos consultar este hecho en nuestro centro para que nos apliquen el tratamiento a fondo y que vaya mejor con nuestro cabello. Desde la queratina a la aplicación de productos intensivos para ganar volumen y dejar de lado la grasa que lo convierte en un pelo apelmazado.

Sigue los consejos anteriores y pregunta a tu profesional.