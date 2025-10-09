Desde hace 40 años, la Clínica Peñas lidera el sector de la cirugía plástica gracias al Doctor Juan Peñas. Debido a su pasión por la medicina estética, de la que fue pionero en España hace dos décadas, su hija Carmen -que estudió Enfermería y ADE- decidió continuar con su legado «desde que tiene uso de razón» y, por sus manos -y consulta, ubicada en el Paseo de la Castellana de Madrid-, pasan algunos de los rostros más conocidos del país, como Elsa Pataky, María Pombo, Rocío Crusset o Rocío Osorno, consideradas reinas de la belleza. Sin embargo, padre e hija no se venden a cualquier precio. Su éxito parte de su código deontológico: hacer magia y retoques sin que se note.

«Hay gente que tiene muy poca con noción de la salud y de la belleza. Hay pacientes que son tu prestigio andante. Me ha pasado de gente que venía desde Miami a hacerse una cosa y que se hayan ido sin hacerse nada. Yo he tenido pacientes de todas partes… Pero, primero de todo, considero que la belleza es una armonía desde lo que tú transmites, cómo lo transmites… Somos seres humanos y la naturalidad del ser humano no se puede ver tergiversada, no podemos querer imitar una IA o querer imitar un maniquí, tenemos que ser seres humanos en nuestra mejor versión, con nuestra genética», dice Carmen Peñas a LOOK. Unas palabras que explican la razón por la que ha valorado negativamente el radical cambio estético de Jorge Javier Vázquez.

Carmen Peñas, tajante sobre las operaciones de Jorge Javier

El padre de Carmen, el Dr. Juan Peñas, fue el encargado de la rinoplastia de Elsa Pataky. Un cambio del que todo el mundo habló, aunque positivamente. En este sentido, la experta en belleza tiene claro que a través de los tratamientos estéticos, la finalidad es que una persona se quiera más, sin perder su esencia.

«La gente normalmente dice, ¿qué me harías? No, no. Porque tú estás esperando que yo te dé lo que a ti te acompleja o lo que a ti. Yo veo donde tú ves. Entonces, claro, la gente lo que tendría que es asistir y decir: «pues mira, yo vengo aquí porque me gustaría que esta nariz tan grande, pues cambiármela, o tenerla más pequeñita, o me gustaría no tener tan marcada la arruga…». Alguna vez ha venido alguien de, «no, llevo cinco cirugías y no hay manera de conseguir». Nosotros tenemos una idiosincrasia en la que la paciente tiene que estar en su mejor versión, pero que nadie sepa qué ha pasado por aquí», explica Carmen a este medio.

La directora de la Clínica Peñas, -que además es creadora de contenidos y gestiona su propio podcast CP Talks-, no ha dudado en valorar el reciente cambio de Jorge Javier Vázquez, al que considera «un hortera»: «Toda esa gente que quiere demostrar, evidenciar el paso por un cambio estético… Me parece que se pasa de hornada. Me parece que no comulga con lo que yo entiendo que es la belleza, que entendemos nosotros que es la belleza. Me parece que es muy respetable y por eso hay otros médicos que lo hacen y otros cirujanos plásticos que lo hacen y benditos sean. Y por el otro lado estamos nosotros. Nosotros consideramos que hay que quererse a uno mismo pero en tu mejor versión, pero a uno mismo».

Casos de éxito: de Rocío Osorno a María Pombo

«Para mí, cada paciente que se pone en nuestras manos es un caso de éxito», desliza Peñas, que no puede elegir un caso de éxito concreto. Por las salas de la clínica familiar han pasado personas de todo el mundo, así como las influencers mejor reputadas en belleza: «Todas las creadoras de contenido que han hablado de sus operaciones, para mí ha sido un orgullo ver como de contentas están, o sea desde Teresa Andrés, María Pombo, Belén Hostalet, Rocío Osorno… Precisamente a Rocío la veo un caso de éxito. Está muy guapa, está muy guapa. Además, pues, porque te das cuenta además que ellas transmiten serenidad, que al final cuando una persona se quiere y está contenta, transmite buen rollo».

Además, Peñas ha desvelado que en realidad, estas jóvenes tan conocidas en redes sociales no se hacen tantos tratamientos como sus seguidores se piensan: «Tienen una exposición exacerbada, exagerada y malísima y que todo el mundo opina de su físico. Entonces, ¿cuánto valor tienen en trasladar? ¿Cuánto valientes son en hacerse cosas? Me parecen personas muy valientes que trasladan su verdad y su emoción como lo sienten. Son personas muy trabajadoras, muy sacrificadas y que muy probablemente hayan sopesado muy mucho, qué se van a hacer, lo tendrán muy estudiado».

Entre los tratamientos favoritos de estas influencers, según cuenta Carmen a LOOK es la medicina regenerativa, que ralentiza el envejecimiento -aunque la experta confiesa que el mejor remedio casero es lavarse por las mañanas y por las noches el rostro con agua fría-: «Normalmente en medicina estética lo que más solemos hacer es medicina regenerativa, la gente cada vez lo que quiere es más prevención, inducir tu propio colágeno, o sea, trabajar con tu propia célula madre. Nosotros en esta clínica principalmente cuidamos a los pacientes con medicina regenerativa. Una cirugía la vas a lucir cuando es necesaria. Ojo, cuidado, y cuando tú consideras que es necesaria, cuanto antes te lo hagas, antes lo gozas. Primero, estás antes feliz y segundo, tienes menos cicatriz, menos caída tienes porque todo esto es luchar contra la gravedad y lo mismo pasa con los tratamientos médico-estéticos. La medicina estética es preventiva no es paliativa, la paliativa es la cirugía plástica».

De generación en generación

Ser una empresa familiar y con un trato tan cercano al paciente es uno de los éxito de Clínica Peñas que, a lo largo de estas cuatro décadas, por sus salas han pasado abuelas, madres e hijas, como es el caso de Mariló Montero y Rocío Crusset que, dentro de 15 días, serán dos de las grandes protagonistas en la boda de Alberto Herrera. ¿Cómo se prepararán la presentadora y la modelo para esta ocasión tan especial?

«Rocío no necesita nada porque es tal espectáculo de mujer, pero básicamente lo que ella suele hacer para mantener ese bellezón es un poco de medicina regenerativa, un par de láseres que le pulan muy bien y le den mucha uniformidad para ese día, que además hay mucho estrés y hay que controlar los brillos y el grano último de último minuto. Pero básicamente poco más es que no necesita nada», añade la hija del Dr. Juan Peñas.