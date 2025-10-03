El físico de las influencers siempre está en debate. Las creadoras de contenido han sido en muchas ocasiones muy criticadas y cuestionadas a ojos de muchos que consideran que, debido a su estilo de vida o alimentación, pueden crear complejos a futuras generaciones. En esta ocasión, Rocío Osorno ha sido blanco de críticas en una de sus publicaciones. A menudo, la sevillana comparte sus looks del día, así como las tallas o las referencias de las prendas que compra. Sin embargo, y lejos de lo que esperaba, muchos usuarios le han comentado que tiene una silueta «extremadamente delgada». Esto ha supuesto que la empresaria de un golpe en la mesa y aclare cuál es su peso que, según la OMS, está dentro de lo normal acorde a su estatura.

Rocío Osorno estalla tras las críticas sobre su peso

No es la primera vez que Rocío Osorno se enfrenta al hate. La andaluza es una de las más cuestionadas en el universo 2.0, ya sea por su físico, su forma de vestir o incluso su estilo de vida. Aunque la influencer -al igual que muchas de sus compañeras de profesión- están acostumbradas a esta mala praxis de las redes sociales, lo cierto es que no duda en poner públicamente los comentarios que recibe, como ha sido en esta ocasión tras publicar un vídeo con su último look.

Rocío Osorno. (FOTO: GTRES)

«Estás muy delgada, ten cuidado. Así empecé yo y terminé con una anorexia bestial», «no me gusta que haga publicidad tan delgada por el bien de las jovencitas», «sí, me gusta todo. Pero estás tan extremadamente delgada que todo parece que te queda grande, Rocío», son algunos de los comentarios que ha recibido Osorno en las últimas horas.

Tras ello, la diseñadora de moda ha compartido una foto encima de una báscula para publicar su peso que, según la OMS, está dentro de lo normal debido a su estatura (1,73 metros). «No sabéis lo que me cuesta tener que hacer una publicación con semejante justificación, pero es que no es normal, todos los post que sino, mismos comentarios ofensivos cuestionando el físico», ha comenzado diciendo.

Rocío Osorno comparte su peso actual. (FOTO: REDES SOCIALES)

La creadora de contenidos ha expuesto que desde que se operó el pecho por primera vez recibe este tipo de comentarios que ha desmontado al contar que tiene un estilo de vida más que saludable. «Desde que me operé el pecho y dado que soy muy estrechita por arriba, recibo este tipo de respuestas. Hace un par de años estaba en 64 kilos. Comía falta, no hacía casi nada de deporte. Empecé a comer sano, cosa que me encanta (apenas ingiero nada con grasas saturadas) y además intento hacer deporte a diario, que me viene genial para el estrés de vida que llevo» y, además, ha aprovechado para publicar por primera vez lo que pesa: «Eso me ha hecho estar entre los 58 y los 59 kilos. Un peso sano. Ya está bien».