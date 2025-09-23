Rocío Osorno ha descubierto en redes sociales el nuevo retoque estético al que se ha sometido. La creadora de contenidos, que suele compartir todo lo relacionado con sus secretos de belleza, ha aprovechado su viaje a Madrid -ya que vive en Sevilla junto a sus dos hijos en común con Coco Robatto- para acudir a la Clínica Peñas, un centro especializado en cirugía plástica y medicina estética -y una de las más demandadas por las influencers y celebrities-.

La diseñadora ha reaparecido en su perfil personal horas después para explicar a sus casi dos millones de seguidores el tratamiento que se ha realizado. Asimismo, también ha compartido el resultado aunque, según ha contado, no es el final.

Rocío Osorno impecable en clave dramática. (Gtres)

El tratamiento al que se ha sometido Rocío Osorno

Para estar siempre a punto -y debido a su trabajo, que es público-, las influencers suelen ir a distintas clínicas estéticas para someterse a tratamientos y retoques que, normalmente, comparten en sus redes sociales.

Este es el caso de Rocío Osorno que, cada vez que viaja a la capital española por trabajo, suele visitar a su íntima, Carmen Peñas, para estar perfecta. A través de sus historias temporales, la andaluza ha explicado cuál es el último tratamiento que se ha hecho.

«Ya os conté que ahora en septiembre, de la que pudiera, iba a ir a ponerme hialuronidasa (es una encima que disuelve el ácido hialurónico) en el labio de arriba (nunca me he hecho nada en el de abajo), porque aunque hace años que no me pongo nada de relleno, no se me ha ido lo que me puse allá por el 2017, 2018, 2019… y siento que a veces, cuando hablo, me hace una forma rara», ha comenzado diciendo.

Rocío Osorno enseña su nuevo retoque estético. (FOTOS: REDES SOCIALES)

La creadora de contenidos, a través de un vídeo donde ha enseñado el lugar en el que se ha puesto ácido, ha explicado que no es el resultado final. «Ya está, han sido dos pinchacitos, no me ha dolido nada y se supone que en 48 horas se va todo. Y ya que estaba, Carmen Peñas me ha hecho una puesta a punto de vitaminas y láser».

Tras ello, la diseñadora de moda ha recibido muchas preguntas y dudas sobre el retoque y ha querido contar su experiencia tras su visita a la Clínica Peñas -su centro de belleza de confianza-: «Suele ser un tratamiento molesto, doloroso. Mi argumento: tengo una tolerancia del dolor bastante alta. Nunca me ponen anestesia y hoy me han embadurnado. Pero lo que más influye es el grado de ácido en los labios localizado. A mi me han puesto dos puntos. Cuando gesticulo no se nota tanto, no se si es que estará haciendo efecto. Se ve como artificial».

Finalmente, ha añadido que depende de cada caso, el tratamiento afecta de una manera u otra: «A quién se lo tienen que quitar, incluso que lo tenga encapsulado, evidentemente tiene que doler muchísimo. Se supone que en 24 -48 horas, lo que tengo así raro, desaparecerá».