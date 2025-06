La relación entre Rocío Osorno y Coco Robatto años después de su divorcio sigue en entredicho. En diciembre del 2020, la creadora de contenidos y el político anunciaron su separación tras una mediática boda y dos hijos en común a golpe de comunicado. Fue la diseñadora de moda la que decidió hacer pública esta noticia debido a los rumores de distanciamiento entre ellos. «Coco y yo ya no estamos juntos. Estos últimos meses hemos tenido muchas discusiones, ya que somos personas muy diferentes de forma de pensar y eso al final va mermando una relación hasta llegar a ese punto», unas palabras que tuvieron una gran trascendencias ya que muchos de sus seguidores apuntaron que se refería a que el padre de sus vástagos era senador de Vox.

«Ya que habéis sido partícipes de todo lo que ha ocurrido en mi vida en estos últimos años y entiendo que me preguntéis por el tema, prefiero ser yo quien lo cuente antes de que empiecen a circular rumores de todo tipo, que ya sabemos cómo son las redes. No ha sido una ruptura traumática. Ya sabéis que en estos temas matrimoniales, cuando hay niños en medio, es mejor no contar mucho, pero al menos quería aclarar la situación para evitar que se saquen conclusiones que no tienen nada que ver con la realidad», zanjó.

Cuatro años después de su ruptura, y aunque siempre han estado en la misma sintonía por el bienestar de Jacobo y Luisete, sus dos hijos en común, lo cierto es que no siempre fue así.

El complicado divorcio de Rocío Osorno y Coco Robatto

La relación entre Rocío y Coco, en la actualidad, es de dos ex muy bien avenidos. Es habitual que la diseñadora de moda y el político hagan por coincidir y, de hecho, por esto mismo, muchos han puesto sobre la mesa una posible reconciliación entre ambos tras unos meses en los que, junto a sus vástagos, no paran de viajar.

A pesar de ello, la diseñadora de moda sevillana -que solo ha tenido una pareja sentimental tras su divorcio del padre de sus hijos-, siempre ha dejado claro que nunca volvería con Robatto a pesar de la familia que han formado y el cariño y respeto que se profesan el uno al otro. No obstante, no siempre ha sido así y en una reciente entrevista con LOC (La Otra Crónica), la creadora de contenidos desveló que el inicio de su separación no fue nada fácil: «Hubo un momento de guerra, aunque una guerra medio normal (…). Yo creo que he cedido en muchas cosas con tal de llevarnos bien, por ellos (…). Cedimos los dos. Creo que yo un poquillo más, pero bueno, cada uno tira para lo suyo. Pero creo que lo hemos hecho bien».