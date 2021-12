Con unos zapatos bien robustos no pasaremos frío durante este invierno. Debes tomar buena nota porque Bershka te da lo que quieres con las botas de moda por menos de 40 euros. Son de color negro con un tacón super que te hará parecer más alta y ganar altura cada vez que te las pongas.

Son los botines tacón de plataforma ajustados, cuyo precio es de 39,99 euros y están en diferentes tallas.

Admira las botas de moda por menos de 40 euros

Ahora mismo, las botas, con tacón de altura, está en tallas de la 35 a la 41, por lo que es el momento de elegir cuál es la tuya y hacerte con los zapatos que están más de moda y que vas a adorar durante varias temporadas.

Entre sus características, sobresale la altura del tacón de 11 cm y la de la plataforma de 3,5 cm. Llevan plataforma con track y material elástico. Están elaboradas con 100% poliuretano siendo la suela en 100% caucho termoplástico.

Son las botas que siempre has deseado, no solamente porque estarás siempre más alta si no porque son llevables en muchas ocasiones.

Durante el día a día te las pones en aquellas reuniones o cuando debas ir más arreglada por diversas situaciones. Es importante que sepas que aunque hay un tacón realmente alto, con la plataforma el pie descansa y suelen ser mucho más cómodas que si nos plantamos los típicos zapatos de salón.

Seguramente donde más vas a lucir estos botines en negro es en tus eventos preferidos. Puedes empezar en las fiestas navideñas, donde causarán sensación con los vestidos de lentejuelas más perfectos, los shorts dorados y hasta aquellos pantalones largos que harán tapar el tacón que llevas debajo.

Bershka nos sugiere diversos vestidos para poder combinar con estos botines. Por ejemplo, el vestido negro de manga larga, ideal para todas las ocasiones, el vestido de canalé con cuello alto que permite desafiar al frío, o la gabardina efecto piel en negro para completar tu total black.

Ya puedes comprar online de manera siempre más cómoda que si vas a tener que desplazarte a la tienda física. Pues puede ser que no esté tu talla, o bien que se acaban en breve, tanto en online como en la tienda que tienes más cercana. Si los adquieres ahora, entonces ya te los pones para la próxima fiestas de esta Navidad que están a la vuelta de la esquina.